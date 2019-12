El VAR debuta en Colombia: aspectos a tener en cuenta para la final

Se juega la final en Colombia y América y Junior disputan el partido de ida en la Liga II-2019, que será a las 7:00 p.m. Asimismo, también se confirmó que el VAR debutará en este partido y definirá temas importantes del juego.



Nicolás Gallo y Alexander León serán los principales encargados del VAR, que ayudarán a Mario Herrera, juez central del compromiso. También, Simón Ferro, director del VAR en Colombia, habló del tema en 'EL TIEMPO': "El objetivo es claro, esto va a subir el estándar de nuestro arbitraje. Queremos que haya justicia, transparencia y equidad en el arbitraje".



¿Cómo actuará y qué define el VAR en el partido?

Jugadas de gol: Se determina si es válido o no. Conocer si cruzó la línea, hubo o no fuera de lugar o previa falta que terminó con la anotación para algún equipo.



Expulsiones: revisar jugadas que ameriten un castigo mayor. También, para determinar si la roja se pudo evitar.



Penalti: revisar la jugada que posiblemente fue falta, o no, dentro del área para algún equipo.



Identidad de jugador: evitar que algún jugador sea expulsado por confusión.



Asimismo, el Video Arbitraje tendrá su primera aparición en Colombia y será para esta final. Barranquilla y Cali tienen todo listo y se espera que pueda definir las jugadas polémicas del partido que abundan en la Liga.