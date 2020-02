Junior no termina de afinar: 0-0 contra un inofensivo Once Caldas

Junior aún no ha podido engranar a todas sus figuras y este domingo empató 0-0 con Once Caldas, en la quinta fecha de la Liga I-2020. Aunque el conjunto barranquillero tuvo la mayor cantidad de acciones ofensivas no logró imponerse.

El conjunto barranquillero empezó con más intención ofensiva y pisó en varias oportunidades los predios de los manizaleños, pero las jugadas no eran limpias para Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez.



A quien sí le quedó el balón claro fue a Fabián Viáfara, quien terminó en una acción como centro-delantero, pero el centro de Didier Moreno no fue bien cobrado.



Once Caldas no tenía mucho juego ofensivo y la única llegada clara fue con un buen pase de Sebastián Guzmán, quien se la cedió a Marcelino Carreazzo, pero no controló bien y hubo un buen cierre de Fabián Viáfara para despejar el balón.



Hubo una más de Junior con un buen remate de media distancia de Freddy Hinestroza, pero el esférico salió sin mucho peligro y Gerardo Ortiz atajó el balón sin mucha dificultad, aunque se resintió de una molestia en uno de sus dedos de la mano derecha. El cierre del primer tiempo quedó 0-0.



En el inicio del segundo tiempo hubo una primera polémica. Un remate de Once Caldas le pegó en la mano a Didier Moreno, pero el juez Nicolás Rodríguez no sancionó penalti, aunque hubo protesta de los jugadores del blanco-blanco, que jugaron de azul.



Pero Junior siguió atacando y con ferocidad se mandó constantemente al arco de Once Caldas, que estaba bien parado para detener cualquier intención ofensiva.



A los trompicones se generó una jugada a favor para Junior. Sebastián Guzmán no pudo quedarse con el balón y dio un pase atrás que Moreno recibió para el conjunto barranquillero y se la cedió rápidamente a Luis ‘Cariaco’ González, quien remató con potencia, pero Ortiz ya había achicado y terminó despejando el balón.



Once Caldas quería apostarle a la contra con sus habilidosos delanteros, pero Junior tenía hegemonía total sobre el balón.



En una jugada muy similar a la mano de Moreno, pero esta vez a favor de Junior, el juez sí cobró mano, pero fuera del área. Sebastián Viera cobró y una vez más Ortiz apareció con sus manos salvadoras para atajar el balón.



El 0-0 fue el resultado final de un partido en el que hubo más intención ofensiva de Junior, pero que no pudo encontrar el camino para desatorar el juego.