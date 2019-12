La insólita racha que debe romper el Junior si quiere ser campeón

Tras empatar en casa en el juego de ida, el Atlético Junior necesita la victoria en el Pascual Guerrero para celebrar directamente su estrella 10. El empate obligaría a la definición por penaltis. Dos resultados le sirven para aspirar al título, sin embargo ahí está lo complicado para el cuadro ‘tiburón’ pues en las 10 finales perdió todos sus partidos como visitante.

Sin duda, es un dato insólito, teniendo en cuenta que, pese a que siempre perdió como visitante, el equipo barranquillero ganó cinco títulos en los torneos cortos.



‘Teo’ Gutiérrez dijo que el Junior "sabe ganar como visitante”, sin embargo pasó por alto este dato, para no dañar el ánimo de los hinchas rojiblancos.



En la Liga II-2019 Junior no ha sido mal visitante, pues en 13 partidos, ganó tres y empató siete. Sin embargo, hablando de los partidos definitivos, la cosa es distinta.



Lo claro es que Junior debe romper una racha de 10 derrotas consecutivas como visitante en las finales. En los 10 partidos como visitante en finales anotó solo seis goles y recibió 20. En seis de esos 10 encuentros no pudo anotar.



Ocho de esas derrotas como visitante en finales se dieron en el juego de vuelta: en cuatro, pese a la derrota alcanzó a llevar la definición a los penaltis y en esas cuatro, dos veces fue campeón. En la Liga I-2019 estuvo muy cerca de romper esa racha, pues mantuvo el 0-0 contra el Pasto en El Campín hasta el minuto 81 cuando llegó el gol de Ray Vanegas y de nuevo fue derrota juniorista.



Acá recordamos esos malos resultados del Junior y qué le significaron al ‘tiburón’ en las 10 finales que disputó.



1ª. Final Liga I-2003

5 de junio | Junior 0 Once Caldas 0

8 de junio | Once Caldas 1 Junior 0



Global 1-0: Campeón, Once Caldas

--------------

2ª final Liga II-2004

15 diciembre | Junior 3 Nacional 0

19 diciembre | Nacional 5 Junior 2



Global 5-5: Campeón, Junior tras la definición desde el punto penalti.

--------------

3ª final Liga I-2009

24 de junio | Once Caldas 2 Junior 1

28 de junio | Junior 1 Once Caldas 3



Global 5-2: Campeón Once Caldas

---------------

4ª final Liga I-2010

26 de mayo | La Equidad 1 Junior 0

02 de junio | Junior 3 La Equidad 1



Global 4-2: Campeón, Junior

---------------

5ª final Liga II-2011

18 diciembre | Junior 3 Once Caldas 2

21 diciembre | Once Caldas 2 Junior 1



Global 4-4: Junior fue campeón tras ganar en los penaltis.

---------------

6ª final Liga I-2014

18 mayo | Junior 1 Nacional 0

21 mayo | Nacional 2 Junior 1



Global 2-2: Campeón Nacional, tras ganar los penaltis.

----------------

7ª final Liga II-2015

16 diciembre | Junior 2 Nacional 1

20 diciembre | Nacional 1 Junior 0



Global 2-2: Nacional ganó otra vez el título, en los penaltis

-----------------

8ª final Liga I-2016

15 de junio | Junior 1 Medellín 1

19 de junio | Medellín 2 Junior 0



Global 3-1: Campeón el DIM

----------------

9ª final Liga II-2018

08 diciembre | Junior 4 Medellín 1

16 diciembre | Medellín 3 Junior 1



Global 5-4: Junior, campeón.

----------------

10ª final Liga I-2019

08 junio | Junior 1 Pasto 0

12 junio | Pasto 1 Junior 0



Global 1-1: Junior ganó el título en los penaltis.