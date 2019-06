Polémica acción que no sancionaron como penal para Junior en la final

Una gran polémica se vivió en el primer tiempo de la final de ida entre Junior y Pasto, duelo que se disputó en Barranquilla este sábado. A los 32 minutos del encuentro, Fabián Viáfara buscó cerrar a Germán Gutiérrez y terminó enviándolo al césped.

El juez Alexander Ospina no sancionó penalti, aunque la acción pudo haber sido sancionada por no ser una carga lícita. Todo se daría porque el defensor de Pasto no alcanzó a impactar hombro contra hombro, además, un desplazamiento del brazo también daría una ilusión de ser penal.

En esta accion sobre el PT me dice el profe Viafara hay empujón claro para penal para el local, en la repetición está claro que lo fue, 1x0 final en Barranquilla, a @JuniorClubSA no le sobró nada, @DeporPasto fue inteligente, serie abierta pendiente de sede para la ida pic.twitter.com/GDLlEonrV2 — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) 9 de junio de 2019

Esa fue la mayor polémica que se presentó en el encuentro, sin embargo, el juego terminó en victoria para Junior por 1-0 gracias a un gol de Fabián Sambueza.