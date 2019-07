La apuesta futbolística de América de Cali en el segundo semestre

Tal como ha sucedido cada semestre en los últimos años, América de Cali mueve su nómina, en la cual ha marcado la tendencia de sacar mínimo entre seis y diez jugadores, cuya mayoría se ha ido en deuda, en busca de recuperar el protagonismo que añora tuvo en el fútbol colombiano.

Esta vez no es la excepción y con siete caras nuevas, incluido el cuerpo técnico que comanda el brasileño-costarricense Alexandre Guimaraes, más el retorno del arquero brasileño Neto Volpi, al que habían prestado al Pasto en el campeonato pasado, los escarlatas esperan mejorar la actuación de la Liga Águila I-2019, en la que quedaron eliminados en los cuadrangulares semifinales.



Volpi, junto al lateral izquierdo Edwin Velasco (ex Once Caldas), el lateral derecho Juan Pablo Zuluaga (ex Jaguares), el delantero Michael Rangel (ex Junior) y en un alto porcentaje el creativo o extremo argentino Matías Pisano (Aldosivi) son hasta ahora las incorporaciones rojas, mientras salieron 13 del grupo que estuvo hasta junio.



Pese a que en los tres partidos amistosos que disputó en la pretemporada que adelantó por Boca Ratón (Estados Unidos), en los que enfrentó a Pachuca de México, Nacional de Uruguay y Millonarios, realizó rotaciones casi completas, está casi cantado que Guimaraes utilizará un 4-2-3-1, en el que prácticamente las posiciones ya tienen dueño.



El arquero titular será Neto Volpi, en quien se confía mantenga la excelente producción que logró con el Pasto, convirtiéndose en el menos vencido del campeonato.



Atrás, Juan Pablo Zuluaga debería, por trayectoria, hacerse a la posición de lateral derecho, acompañando a Juan Pablo Segovia, Marlon Torres y Edwin Velasco.



En la mitad de la cancha, Carlos José Sierra y Luis Alejandro Paz ya tienen un buen recorrido como volantes de marca. Estarían al lado de Yesus Cabrera, Johnier Viveros y Luis Sánchez, si se confirma la llegada del argentino Matías Pisano. Arriba, Michael Rangel aparece como el más firme atacante, más después de la lesión muscular de los isquiotibiales del muslo derecho de Jeison Medina que lo aleja inicialmente ocho semanas de competencia.



Quedan a la expectativa otros jugadores que quieren demostrar su valía y que renovaron contrato con algunas condiciones, como el lateral izquierdo Héctor Quiñones, además de Pedro Franco, el arquero Arled Cadavid, el también lateral por izquierda Cristian Flórez, los juveniles Daniel Quiñones, Luis Sánchez, Juan Diego Nieva, John Quiñones Saya, Luis Jiménez, Kevin Andrade, Juan Mesa, Gustavo Carvajal, Santiago Moreno, Yefferson Contreras y el mismo Medina cuando se recupere.



Alexandre Guimaraes ha manifestado que está satisfecho con la preparación del plantel y que los 23 días que lleva en Cali le servirán para tener un diagnóstico claro de todos los jugadores.



De igual forma, reconoció que con la base del campeonato pasado está realizando un ajuste en defensa que le pueda dar una mayor solidez, así como en el ataque para lograr el equilibrio que necesitan todos los equipos.



Ese es el panorama en una institución en la que la parte financiera no permite tener mejores noticias en cuanto a refuerzos, solo las intenciones del máximo accionista, Tulio Gómez, mientras aparece un grupo inversor que cambie totalmente el decorado. Su mayor botín, una masiva y exigente hinchada que está ávida de triunfos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces