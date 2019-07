La ausencia de Fariñez expone las falencias defensivas de Millonarios

Millonarios volvió a sufrir en defensa como lo hizo en la última parte de la Liga l-2019 y en esta ocasión lo hizo en el inicio del segundo semestre de competencia, situación que le significó su derrota en el primer partido de la Liga ll-2019 frente a Envigado, con marcador de 1-2 y que demostró, una vez más, la importancia que tenía Wuilker Fariñez en la zaga embajadora.



El arquero venezolano quien sufrió una lesión en la Copa América y acompañó a Millonarios desde la tribuna, reflejaba en cada una de sus actuaciones su potencial defensivo, reaccionando rápidamente cuando se lo requería, evitando que el rival anotara y convirtiendo a la defensa del equipo azul y blanco en una de las más sólidas del torneo.



Sin embargo, frente a Envigado, Millonarios vivió algo parecido a lo que le sucedió la última vez que el arquero venezolano no estuvo. Expuso la falta de seguridad de varios de sus jugadores en defensa y esto también se transmitió a su arquero titular, Jefersson Martínez, quien no reaccionó de la mejor manera en los dos tantos de Envigado, algo a lo que la afición verdolaga y, seguramente, los jugadores del club, ya se habían acostumbrado.

En el primer tanto, la nueva incorporación del equipo capitalino no cerró bien el ángulo de remate y aunque el disparo iba esquinado la reacción pudo ser mejor para evitar que se abriera el marcador.



Con el segundo gol pasó algo similar, aunque la pelota rozó el brazo de uno de sus compañeros, Martínez no tuvo la capacidad rápida de reacción para evitar que el balón entrara y quedó desubicado frente a un balón que terminó ingresando, prácticamente, por el centro del arco que él defendía.



Y aunque en defensa de Martínez vale la pena anotar que este apenas fue su primer partido, que los goles revirtieron cierta dificultad y que además de que no se le probó en demasiadas ocasiones, también se está hablando de un arquero joven que todavía puede mejorar, lo cierto es que tener un guardameta tan definitivo como lo era Fariñez podía ser el diferencial y la clave de una defensa que no fue cuestionada pues sus actuaciones solían resultar convincentes.