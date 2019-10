Volvió Osorio: criticó el arbitraje y lo comparó con River vs. Boca

Atlético Nacional rescató un punto en Barrancabermeja, jugando sin dos jugadores frente al líder de la Liga, Alianza Petrolera. Al final del partido, Juan Carlos Osorio quien volvía a la raya tras su suspensión de dos meses, destacó la labor de su equipo, de cara a lo que viene.

“Me dio mucha alegría de estar con mis jugadores, dirigiendo nuevamente al equipo desde el banco. Creo que el partido fue un ejemplo sublime de resiliencia. Jugar con un hombre menos durante 50 minutos y terminar el partido con dos jugadores menos, creo que fue un punto valioso”, destacó Osorio.



Sobre el arbitraje, el DT risaraldense comparó el partido contra Alianza frente a la semifinal del pasado martes entre River y Boca. “Quería hacer una reflexión, en la semifinal de la Copa Libertadores, River contra Boca, un partido competitivo y de alto nivel, donde hubo mucho roce y pocas secuencias de pases, hubo siete tarjetas. En un partido de la Liga, hubo 12 tarjetas, si no veo el partido, creo que fue una masacre. Debemos hacer un alto en el camino y pensar qué tipo de fútbol queremos jugar. Este deporte se caracteriza por la alta competitividad, por la determinación, por la virilidad, por la umbría con la que se juega, es una simple reflexión”.



Volviendo al análisis de su equipo, señaló que “en cuanto a mi equipo, me siento orgulloso de haber venido acá, contra el líder del fútbol colombiano, iniciar con varios jugadores sub 20, sub 21 como Andrés Reyes, Sebastián Yabur, yo creo que dice mucho del presente de Nacional y el futuro que estamos tratando de construir. La posesión al final fue 53 por ciento contra 47 de Alianza, con nueve y hasta con ocho jugadores salimos a generar y salir jugando”.



En cuanto al rival, precisó que “como lo hemos mencionado, a los equipos colombianos cuando se les tapa las transiciones de defensa a ataque, sufren mucho y se vuelven muy limitados. Muy pocos equipos en Colombia, saben resolver una jugada tras una secuencia de 10 o 15 pases, seguiremos buscando y mejorando la idea de juego”.



Pensando en lo que viene, Osorio indicó que “siempre habrán oportunidades para mejorar, Alianza está haciendo una buena campaña y es difícil enfrentarlos acá. Logramos con dos hombres menos mantener nuestra idea de juego, quizás con un hombre más podíamos haber logrado la victoria”.



Finalmente, exaltó a Brayan Rovira, uno de los jugadores que más se ha destacado este semestre. “Brayan (Rovira) está mostrando ser de los mejores volantes de recuperación del fútbol colombiano. Recupera y genera muy buen juego, es algo que nos pone muy contentos. Al final tuvimos que colocarlo como defensor central, estamos por buen camino, buscando un equipo que merezca ganar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín