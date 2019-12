Dimayor defiende canal Premium: 'Si el Gobierno quiere les vendemos'

Una respuesta contundente les dio la Dimayor, en cabeza de su presidente Jorge Enrique Vélez, a los representantes que quieren incluir en la discusión de la reforma tributaria un artículo que obligue a transmitir en señal abierta un partido de la Liga y uno de la Primera B.

Vale recordar que a partir de enero de 2020, cualquier ciudadano que quiera ver los partidos del fútbol profesional colombiano debe pagar un canal Premium.



"Hablé con el Ministro de Hacienda, eso es inconstitucional. Hoy el fútbol, mañana el cine... Estas son empresas privadas. Hablé con alguien del Gobierno y les dije, no hay problema, a dónde le mando la factura. Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos", dijo en el programa En la Jugada, de RCN Radio.



El dirigente insistió en que las opciones de los seguidores del fútbol para ver el fútbol colombiano se reducen a dos: ir al estadio o pagar el canal Premium.



"Ya no tenemos TV abierta, finalizó en el partido Junior-América. Ahora es el canal Premium, que arranca el 26 con el comienzo de la liga que nos va a generar ingresos importantes. Al hincha le quedan dos alternativas, o ir a los estadios o pagar por ver", explicó.



La iniciativa del cobro por ver los encuentros, que se aprobó en la última asamblea de la Dimayor con respaldo mayoritario, efectivamente representa un importante ingreso para los clubes, pero ha generado mucha incomodidad en los aficionados, algunos porque no entienden la razón del cobro de un espectáculo que históricamente ha sido público y otros porque consideran que el nivel del espectáculo no da para pagar una factura aparte.

​