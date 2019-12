La Equidad, otro año botado a la basura y un 2019 para el olvido

La Equidad tuvo un muy mal año y dejó bastante preocupación por sus números en el 2019. El conjunto bogotano solamente logró hacer 42 unidades y deberá cambiar bastantes temas para el 2020.



En FUTBOLRED, como es habitual, le resumimos el año de los equipos y esta vez es el turno para el cuadro asegurador, que ya debe dejar este desastre atrás.

Números en el año:

El cuadro bogotano solamente logró hacer 42 puntos en 40 partidos que disputó en este 2019. El flojo balance significó las dos eliminaciones, con un saldo de 40 goles a favor y 46 en contra.



Internacionalmente parecía que todo mejoraba, pues logró avanzar en la Copa Suramericana y llegó hasta los cuartos de final, momento en el que lo eliminó Atlético Mineiro. El conjunto asegurador avanzó tres rondas, pero no logró seguir con la hazaña.

Fortalezas:

Hubo unidad y buena administración para buscar ser importante en la Copa Suramericana. El club logró tener una buena participación, pero todo se derrumbó en el segundo semestre del año.



Siempre le siguió apostando a los jóvenes futbolistas, con los que busca crear estrellas y venderlas próximamente. Tiene un promedio de edad de 25 años en su plantilla.

Debilidades:

No se siguen procesos ni proyectos. Incluso se cambió de entrenador y no hubo un seguimiento para no quedar entre los últimos lugares del segundo semestre.



No se renueva la parte dirigencial. Alexis García volvió nuevamente al equipo y ahora hay que empezar de nuevo para el 2020.

Figura:

Carlos Peralta. El delantero fue el goleador del equipo y anotó cinco goles.

Revelación:

David Camacho, el joven de 22 años que tuvo un gran rendimiento con el equipo asegurador.

Decepción:

Todo el equipo. Tuvieron un gran primer año y lucharon por la Copa Suramericana, pero en el segundo semestre terminaron entre los últimos lugares.

DT:

Humberto Sierra estuvo al mando y salió al segundo semestre por los malos resultados. Ahora, Alexis García dirigirá en el equipo.