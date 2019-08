La frase mordaz de Eduardo Méndez sobre Camps en Santa Fe

Eduardo Méndez respondió claro y conciso sobre la crisis en la que se encuentra el Independiente Santa Fe debido a los malos resultados en el comienzo de la Liga II-2019, bajo la conducción del argentino Patricio Camps.

El presidente del club bogotano confirmó que Harold Rivera será el encargado de tomar el equipo una vez se resuelva la disolución del contrato que tiene Camps y también que el ex técnico del Unión Magdalena “tiene completamente claro” que para el próximo año vendrá otro cuerpo técnico.



Allí vino la intervención de Méndez, quien dijo: “También tengo claro que cualquiera que venga ahorita va a hacer mejor campaña que Camps”, lo que provocó las risas de los panelistas.



"CUALQUIERA QUE LLEGUE AHORITA VA A HACER MEJOR CAMPAÑA QUE CAMPS" #FSRadioColombia Méndez y una picante declaración sobre el actual técnico de Santa Fe. pic.twitter.com/4xebrS93YB — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) August 7, 2019



Santa Fe no ha podido nombrar a su nuevo técnico, que ya está claro que por este año será Rivera y no lo ha podido hacer porque no ha resuelto la situación contractual con Patricio Camps. El entrenador se presentó este martes en el entrenamiento, pese a que el presidente Eduardo Méndez ya le notificó que no contará más con él.



El entrenador reclama la indeminización por 300.000 dólares, mientras que Santa Fe alega una justa causa para despedirlo, por no presentarse a la rueda de prensa tras la derrota contra Tolima, el pasado domingo.