Henríquez y el clásico: ‘Esta clase de partidos son para disfrutar’

Atlético Nacional comienza con el clásico antioqueño una seguidilla de partidos claves para el desempeño del semestre. Frente a Independiente Medellín, los verdolagas buscarán una victoria que los afiance en la cima de la tabla de posiciones. Uno de los llamados a imponer el orden es Alexis Henríquez, el samario disputará su clásico número 26 con la camiseta ‘verdolaga’.

"Son muchos clásicos que he disputado, no llevo la cuenta, pero se que son más los que he ganado de los que he perdido. Siempre va a ser un partido importante, es el que todos queremos jugar, ojalá no esté en la rotación y pueda jugar”, remarcó el ‘capitán libertador’.

En total, Henríquez ha disputado un total de 25 clásicos antioqueños, de los cuales cuatro fueron por Copa Colombia y 21 por Liga. Su primer derbi fue el 11 de marzo de 2012, en la derrota ‘verdolaga’ 1-2 con el ‘poderoso’, mientras que el último fue el 6 de octubre de 2018, también con caída de Nacional, esta vez como visitante 2-1 del DIM. Sin embargo, son más los partidos que ha ganado en estos duelos; 12 triunfos frente a 9 derrotas y 4 empates.

Alexis y Juan Carlos Osorio son compañeros de trabajos y amigos del fútbol, el ‘12’ verde ya terminó su curso de técnico en la ATFA y la idea es que cuando se retire, integre el staff técnico del ‘míster’. Es por eso que, en estos entrenamientos y partidos, Henríquez saca el mayor provecho de lo que Osorio pueda enseñarle. “Estoy viviendo bien, exigiéndome al máximo. El hecho de trabajar con una persona como Juan Carlos (Osorio) es muy importante para aprender, en especial que yo me quiero dedicar a la parte técnica, estando en la cancha aprendo de la mejor manera para el futuro”, señaló.

Además, “cada vez nos estamos acomodando a las nuevas metodologías que tiene el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio), los jugadores lo hemos venido asimilando, por eso no se nota tantos bajones de nivel y el que no se encuentra bien, ahí mismo se nota de una. Porque todos tenemos que estar en un nivel igual porque así podemos poner en práctica nuestra filosofía de juego”.

Volviendo al análisis del clásico, Henríquez destacó que Nacional debe aplicar “la idea nuestra es controlar el juego, no regalar la pelota, todos los equipos en Colombia tienen jugadores rápidos por la banda, Medellín no es la excepción, en los entrenamientos tenemos jugadores de las mismas características. Y (Germán) Cano, es el goleador del campeonato y no podemos darle espacios”.

“Trabajamos mucho en la presión del contrario, cuando uno quiere sostener la pelota se debe jugar para no perderla, a veces resulta, otras veces no, pero mientras avanza el partido y tenemos una mayor atención, sufrimos. Pero eso lo hemos hablado y mientras pasan los días, estamos consiguiendo lo que queremos. Los movimientos son básicos, debemos hacer relevos para no dejarle espacios al rival”, agregó.

Sobre el clásico antioqueño y cómo Osorio lo ha venido preparando, Alexis expresó que “es el partido que el ‘profe’ estaba esperando, desde que empezó el torneo hablaba de este partido, de Tolima y Millonarios. Tenemos una exigencia al máximo, esta clase de partidos son para disfrutar y para estar muy concentrados”.

En lo personal, a Henríquez lo ha venido sorprendiendo las nuevas ideas que Osorio ha ido implementando con el grupo, aunque no son nuevas. “Hace mucho tiempo viene desarrollando estos sistemas de juego, los ha venido soñando aplicarlos en Colombia, lo está poniendo en práctica dependiendo del rival. Tiene muchas ideas en la cabeza que de a poco las va soltando con nosotros, deja espacio para que los jugadores debatamos, es importante que permita la opinión de los jugadores”, precisó.

Finalmente, tocó el tema de la rotación, en el que algunos hinchas son reticentes, debido a que no ven un nivel estable en el equipo. “Para él (Juan Carlos Osorio) y los hinchas saben que la idea de la rotación se iba a mantener, es parte de su manera de dirigir, el quiere que todos los jugadores participemos. Nosotros desde el primer día sabíamos que el grupo es más importante por encima de algún jugador y que todos íbamos a participar de la competencia y es lo que está haciendo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín