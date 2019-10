No es solo en Liga: Millonarios puso en peligro algo muy importante

Millonarios ha sido uno de los mejores equipos del 2019 y por eso es primero en la tabla de reclasificación, siendo esto muy provechoso, pues ocupar ese lugar otorga la posibilidad de ir a Copa Libertadores. Sin embargo, a mala racha que vive actualmente ha permitido que varios equipos se le acerquen, poniendo en riesgo la presencia de los embajadores en el torneo continental.

En el primer semestre del año el equipo dirigido por Jorge Luis Pinto fue el equipo que más puntos acumuló a lo largo del torneo, consiguiendo la impresionante suma de 50 puntos en Liga, y aunque no logró quedar campeón la ventaja que tenía sobre los demás equipos hacía creer que tenía asegurado su cupo a Libertadores.



No obstante, en el segundo semestre ha logrado una cantidad importante de puntos que lo tienen cerca de la clasificación, pero varios equipos han logrado acercarse al equipo azul, que gracias a su mala racha de partidos sin ganar y su apretado en calendario puso en peligro su clasificación.

El inmediato perseguidor del equipo azul y blanco es Junior, que se encuentra a cuatro puntos de distancia pero este ya tiene su cupo asegurado a la Copa Libertadores 2020 por la conquista del título del primer semestre. Este hecho convierte a América de Cali como el equipo que más cerca tiene al embajador, a siete puntos de distancia.



El conjunto escarlata esta viviendo un gran momento y tiene casi asegurada su presencia en los cuadrangulares finales, en los cuales se sigue sumando para la reclasificación.

Es esta la preocupación que ronda en los hinchas embajadores, pues de no clasificar a la siguiente ronda del torneo pondría en peligro su puesto de privilegio en la tabla que suma los puntos de todo el año. Y no solo América, pues muy cerca de los escarlatas vienen Tolima y Nacional, que también aspiran a clasificar al máximo torneo de clubes en Suramérica.



Millonarios debe revertir la situación en la que se encuentra para lograr clasificar y buscar su estrella número 16, pero de no conseguir este objetivo debe asegurarse de realizar la mayor cantidad de puntos, pues los 77 que ostenta hoy no le aseguran ningún torneo internacional aún.