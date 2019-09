La propuesta para corregir a los violentos del fútbol en Medellín

Peleas con machetes entre hinchas del Medellín, protestas airadas, arengas ofensivas a los jugadores, pancartas y hasta una nevera de cartón y jeringas con refresco rojo emulando sangre, son casos que se completaron con el lanzamiento de una navaja desde la tribuna norte baja al terreno de juego. Son hechos que han puesto a la hinchada del ‘poderoso’ de las páginas deportivas a las de orden público en los últimos días.

Desde FUTBOLRED, nos dimos a la tarea de consultar qué está sucediendo y qué compromiso tienen desde la Alcaldía, el club y los hinchas para que el fútbol en el Atanasio se viva como una fiesta en los partidos que dispute el Deportivo Independiente Medellín.



Aldo Bobadilla ídolo rojo y actual técnico del equipo, reconoció que el mal momento que pasan en la Liga, tiene justificante a la molestia de los hinchas, pero que, en estas circunstancias, el apoyo y la unión son claves para que regresen los buenos tiempos en el DIM.



"Hubo un acercamiento, nosotros habíamos hablado con ellos, los jugadores hacen su trabajo, intentan dar lo mejor. el jugador y el hincha quiere ganar, creemos que uno de los mejores factores para arreglar esto es con buenos resultados y el acercamiento. Somos una familia, es una institución donde estamos dirigentes, funcionarios, los entrenadores, jugadores e hinchas que le dan vida a la institución", remarcó el paraguayo.

Por su parte, el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, aseguró que habrá cero tolerancia para quien no se comporte en el estadio. Con la Ley del fútbol, las cámaras que hay en el estadio y en las adyacencias, buscan individualizar y poner a disposición de las autoridades a aquellos infractores.



“Mi posición es cero tolerancia con los violentos, que no se amparen en decir que son hinchas. Que, con su mal comportamiento, atentan contra el resto de personas que también están en el estadio, que promueven la violencia. El objetivo de individualizar es encontrar al responsable o los responsables. Acá los procesos son individuales y así debe ser, espero que esas sanciones no sean solo en Medellín sino en toda Colombia”.



Además, Gutiérrez resaltó que “hemos individualizado 228 personas este año que han hecho comportamientos negativos en el estadio. Si uno compara con los 44.000 que van al estadio, son muy pocos los que se comportan mal. A las personas que dan problemas en el estadio, se deben ir sacándolas de esta manera. En definitiva, debe haber un cambio social, lo que pasa en un estadio es el reflejo de lo que ocurre como sociedad, unos teniendo buenas conductas, otros malas. Debemos plantearnos si estamos educando bien a nuestros hijos o no, debemos ir a la esencia, formando a los hijos en amor y disciplina”.

Por su parte, Mateo Escobar, miembro de Comisión Local de Seguridad, Comunidad y Convivencia, describió la función de esta mesa, cada cuánto se reúnen y describió los eventos desafortunados de las últimas jornadas con algunos hinchas del DIM.



“Desde hace cuatro años venimos trabajando en un proyecto denominado ‘Cultura Fútbol’, donde hemos trabajado con todas las barras que acuden al estadio; las barras populares, las barras asociadas. Somos aproximadamente 20 miembros, nos reunimos todos los martes durante el campeonato. Hay representantes de los equipos, los jefes de seguridad de los equipos, la Policía Nacional, Alcaldía, Personería, entidades de la administración municipal como el Dagred, la Cruz Roja. Hemos venido realizando eventos dentro y fuera del estadio para la convivencia con los hinchas”, indicó Mateo.



Sobre los últimos hechos con algunos hinchas del Medellín, Mateo explicó que “cuando ocurren situaciones como lo que se han venido presentando en los últimos partidos, evaluamos el contexto y buscamos de individualizar, no generalizar, ni tampoco encasillarlos si son hinchas o barristas. También evaluamos qué los motiva a tener este tipo de conductas.



Sobre la pelea con machetes en la avenida Colombia previo al segundo clásico antioqueño, fue una pelea entre la barra ‘Lox Chatarrerox’, que es una disidencia de la barra ‘Rexixtenxia Norte’, con un sector de la barra ‘Rexixtenxia Norte’ perteneciente a Envigado e Itagüí. Ese día individualizamos a 69 personas, las condujimos al CTP (Centro de Traslado Por Protección), hubo un herido en ese suceso que terminó sano y salvo. Nos sentamos con los líderes a dialogar y supimos el origen del incidente. Mediante cámaras, supimos determinar que la barra ‘Lox Charrarerox’ emboscaron a los otros miembros de la barra ‘Rexixtenxia Norte’.

En cuanto a la invasión del campo en el clásico antioqueño por parte de algunos hinchas en occidental, los logramos individualizar. En el marco del mal rendimiento del equipo, la gente está molesta y unos pocos reaccionaron de mala manera. Logramos individualizar a tres personas, tuvieron sanción por Ley del fútbol y han estado en contacto con la Mesa de Convivencia, para ver si con trabajo pedagógico, pueden reducir la sanción.



Lo que ocurrió en Envigado, como en el partido contra Once Caldas, buscamos que cada vez que los hinchas van a protestar, lo puedan hacer de una manera que no sea violenta. Lo de las jeringas eran con refresco rojo y era para manifestar que los jugadores ‘no tenían sangre para correr’. Es algo que se debe dejar hacer y para el partido contra Once Caldas, permitimos que ingresaran la figura de nevera hecha con cartón. Antes las manifestaciones eran violentas y muchas veces los equipos tenían que salir en tanqueta.



En este último suceso de la navaja, la persona fue individualizada mediante las cámaras instaladas en el estadio. Ya tuvimos contacto con él, aceptó su responsabilidad. Se está instaurando la sanción y el inspector determinará este jueves cuál será, creemos que no podrá entrar al estadio durante tres años y tendrá una multa de 100 salarios mínimos. Esperamos que estos comportamientos no vuelvan a repetirse y nos preocupa que a la hinchada del Medellín la estigmaticen que es violenta, cuando son unos pocos se han portado mal con respecto a todos los hinchas que acuden al estadio”.



En cuanto al caso de que a la hinchada del DIM no le van a permitir entrar a Manizales, Mateo comentó que “se debe más a un asunto de fuerza policial. Para este domingo, habrá unos ascensos en la policía y por ende, la fuerza pública va a disminuir. Hablamos con la mesa de convivencia de Manizales y esa fue la razón que nos dieron. Inclusive en Medellín vamos a tener poca fuerza, se dispondrá un refuerzo en la logística”.



Finalmente, lo que pretende esta Mesa de Convivencia a futuro “seguimos teniendo procesos de vinculación laboral, liderazgo, inclusión con la mujer, estamos haciendo ejercicios de grafitis en la Comuna 13, donde puedan expresar en arte el amor por sus equipos. Articular a diferentes fuerzas no es fácil. Además, en el mes de noviembre tendremos un congreso internacional, donde queremos contarle a las personas, cómo va el trabajo en cuanto al control, la seguridad, el trabajo social y la individualización para aquellas personas que tengan un mal comportamiento”, apuntó Mateo.



