El verdadero obstáculo entre Nacional y su anhelado delantero

Patricio Cucchi ha sido el hombre al que más le han apostado en Nacional para reforzar el ataque. El delantero argentino fue la gran figura de Gimnasia y Esgrima de la Plata por ser el goleador de la Segunda División de su país.

Pero la contratación de este jugador ha sido toda una odisea para el equipo antioqueño, que no ha encontrado el camino para llevárselo definitivamente, aunque él esté interesado en jugar con el verde.

Con una cláusula de 250.000 dólares, Nacional buscó adquirir al jugador, pero el presidente de Gimnasia, Marcelo Mut, manifestó que eso no sería posible porque estarían infringiendo el estatuto de la Fifa y lo podrían demandar.

Para hablar sobre el futuro del argentino, 'Antena 2' se comunicó con el segundo al mando del equipo de La Plata, el vicepresidente Luis Vila, quien dio un claro panorama de qué es lo que están esperando para darle vía libre a su estrella.

"Estamos tratando de definir algo más, pero dependemos de la buena voluntad de que Nacional quiera dar algo más. La realidad es que el que debe dar la plata es Cucchi y no sé si tiene o no la plata. La cláusula de rescisión la debe pagar el jugador, pero si él no puede justificar ese patrimonio por temas tributarios es algo que se me escapa", dijo el directivo.

Es decir, Cucchi es quien debe solucionar toda esta situación, aunque el club también espera un aporte por el jugador a quien consideran una gran figura y que, por ende, cuesta más de los 250.000 dólares en lo que está fichada su cláusula.