Curiosa 'solución' sobrenatural para acabar con la crisis de Santa Fe

Siguen los momentos de tensión y crisis en Santa Fe, que no encuentra una salida y aún no ha podido sellar la salida de Patricio Camps. Ahora, salió un curioso pedido sobrenatural que sería la "razón" del mal momento.



Volvemos a 2012, recordando a Sandra Merino. Sandra Merino era la guía espiritual de Santa Fe este año, momento en que el rojo logró sumar una estrella luego de 37 años.

Merino, muy cercana a Camilo Vargas y Daniel Torres, publicó en sus redes sociales la "solución" para salir de la crisis que destroza al cuadro capitalino.



Daniel Torres ha ido a visitar a sus excompañeros en Bogotá y fue a un entrenamiento de Santa Fe. Allí, Merino dijo que Torres les contó lo que se debía hacer, pero que igual el equipo se negó.

Daniel fue y les dio un mensaje del señor Jesucristo donde les decía : que debía haber un comunicado desde la presidencia de Santa Fe aclarando que la séptima*no había sido dada por ninguna persona HUMANA ni por ninguna virgen de Guadalupe. . . — Sandra Merino (@Merino_sandra) August 6, 2019 Que debía ser aclarado y así se le devolvería honra A SU NOMBRE. Sólo eso , es algo tan simple!! pero lo que pasa es que el ego de algunos presidentes no dejan que nombren a Jesucristo porque tendrían que quitarles LA CORONA a ellos. — Sandra Merino (@Merino_sandra) August 6, 2019

"Ya Santa Fe sabe que debe hacer, ya se los recordó Daniel Torres, pero no quieren obedecer. Daniel fue y les dio un mensaje del señor Jesucristo donde les decía que debía haber un comunicado desde la presidencia de Santa Fe aclarando que la séptima estrella (en 2012) no había sido dada por ninguna persona HUMANA, ni por ninguna virgen de Guadalupe", escribió Merino.



Finalmente, explicó, "Debía ser aclarado y así se le devolvería honra A SU NOMBRE. Sólo eso, ¡Es algo tan simple! pero lo que pasa es que el ego de algunos presidentes no dejan que nombren a Jesucristo porque tendrían que quitarles la corona a ellos", finalizó.