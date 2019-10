'Sorprendido y dolido': Diego Gómez le respondió al arquero Neto Volpi

El preparador de arqueros del América de Cali, Diego Gómez, le manifestó a Futbolred que “está sorprendido y muy dolido” con las declaraciones entregadas este jueves por el brasileño Neto Volpi, una incómoda situación que se da ad portas del trascendental partido de la fecha 18 de la Liga Águila II-2019 ante Nacional.



“No sé por dónde va el agua al cántaro, pero igual tengo unas finales que debemos trabajar, como la del sábado, independiente de lo de hoy. No era el momento ni la manera de expresar, si uno tiene alguna inconformidad lo habla personalmente, creo que hubiera sido la mejor manera de decir las cosas”, dijo Gómez.

“La verdad, yo hago mi trabajo, corrijo lo que le tengo que corregir, hablamos de fútbol y las cosas que nos tenemos que decir, por ese lado es lo que me sorprende de lo que dijo”, señaló el entrenador a este portal.



Acerca de si Neto le solicitó un cambio en sus actividades regulares: “En ningún momento me dijo nada y aparte de eso mi trabajo es tratar de levantar sus falencias y que su nivel se mantenga, eso es lo que me sorprende. En cada partido voy analizando cada error y cada falla para así programas mis trabajos y corregirlos”.



Diego, quien fue arquero durante 20 años, agregó que “lo importante es que uno lo vivió y sabe lo que se requiere en ese puesto, con base en los errores se programa el trabajo y trato de mejorarlo para que tengan un nivel importante”.

También se refirió a cuáles serían las razones para que reciban tantos goles en contra y qué puede estar fallando: “Si se miran los goles que le han hecho al América, si Neto ha fallado en dos o tres goles es mucho, de resto son errores que se han cometido en la zona defensiva y el equipo ha fallado en algunos conceptos. En Pasto era un equipo que se metía atrás, contraatacaba y se defendía mucho. América no es un equipo que se defienda mucho, en todos los partidos te sale a atacar y atrás tenés que defenderte súper bien".

El preparador de aqueros continúo hablando sobre las fallas defensivas del conjunto escarlata: "Esa es la dificultad, infortunadamente América ha tenido unos baches en algunos partidos y no es el error de uno solamente, cuando fallamos somos todos, no es solo el arquero o el central, un gol viene desde la parte de arriba porque de pronto no se presionó en la mitad y se vienen cometiendo errores y de último viene al arquero. Cuando de pronto te hacen mucho gol lo más fácil de las personas es empezar a señalar, eso es lo más fácil, pero cuando eso ocurre se quita responsabilidades de encima, cuando es jugador y tiene la personalidad necesaria asume sus errores y cosas para mejorarlas cada día en el entreno”.

Sin embargo, le restó responsabilidad directa al guardameta en los goles en contra: “Los partidos y situaciones de goles que nos han hecho no han sido culpabilidad del arquero y tu trabajo llega hasta cierta parte, cuando ellos entran a la cancha depende de lo que ellos hagan adentro, es muy difícil yo entrar a la cancha y corregir las cosas que tienen que hacer, allí cada uno tiene sus virtudes y lo que se ha enseñado para hacer las cosas lo mejor posible”.



¿Va a hablar con él? “Vamos a ver qué sucede en el transcurso del día o sino este viernes me sentaré con él como dos personas mayores que somos pare ver qué es lo que está pasando”.



Del respaldo del cuerpo técnico argumentó que “tengo todo el respaldo del profe Guimaraes, siempre me ha respaldado, en ese sentido no tengo ninguna queja, sorprendido de las declaraciones de él, me imagino que todo el mundo está sorprendido”.

Esta mañana, cuando el plantel profesional hizo su entrenamiento de fútbol en el Pascual Guerrero, Gómez no pudo asistir: “Yo estaba en la Copa de las Américas viendo el partido de la Sub 20 cuando me dijeron que escuchara, muy sorprendido y dolido, sigo preparando en mis apuntes en casa mi partido para el sábado paso a paso, tengo mis apuntes, dispuesto a buscar situaciones del equipo contrario para mejorar a mis arqueros, situaciones del equipo contrario para que no nos sorprendan aquí, trabajar en la semana lo más fuerte del equipo contrario, remates en media distancia, balones quietos, de centros, desde los costados, lo estoy haciendo con mucho amor y profesionalismo para que el sábado podamos tener esa final que nos dé la posibilidad de clasificar y lo otro, irle dando soluciones a la cosas para que todo esté lo más tranquilo posible”.

Entre las frases de Volpi estaban los movimientos, que no solo es volar y tapar, a lo que Gómez respondió: “No sé, porque quienes han visto mi trabajo saben que trabajo mucho los centros, practico mucho los movimientos que se requieren en el arco, tengo 20 años de experiencia como jugador profesional y eso no lo enseñan en una universidad ni en ningún lado. Ese recorrido se hace, muchas veces hoy en día el jugador de fútbol profesional cuando uno lo corrige cree que todo lo sabe, no hacen caso, es muy difícil a veces uno hablarles y corregirles, siempre trato de corregir, de hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo”.



Para rematar, rememoró cuando fue jugador activo: “En la época de nosotros aceptábamos nuestros errores y trabajábamos más fuerte cuando estábamos en una situación que nos hacían mucho gol, nunca nos quejábamos, nunca sacamos a la luz pública hablar de un entrenador ni de nadie, siempre aceptábamos nuestros errores. Hoy en día es muy fácil cuando te estén sucediendo cosas empezar a señalar. No hay ningún problema, vamos a hablar, todo se soluciona, lo único que no tiene solución es la muerte. Todo por el bien de la institución, lo único es que me importa es la institución, que mi equipo del alma se clasifica a la final”.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces