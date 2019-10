La tajante respuesta del director ejecutivo de Acolfutpro a Dimayor

El director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche, se pronunció este domingo sobre las protestas pacíficas que tuvieron lugar en la jornada sabatina de los partidos de la primera y segunda división. Además, habló sobre el comunicado de Dimayor en el que se realizan advertencias contra este tipo de manifestaciones.

La protesta que llevaron a cabo los jugadores este sábado, consistía en sentarse con el pito inicial del partido para demostrar la inconformidad por la poca atención que recibieron sus peticiones presentadas el pasado 11 de septiembre, por parte de la Dimayor, ente encargado de velar por el fútbol colombiano.



Tras estos actos, la entidad del FPC se pronunció con un comunicado de prensa en el que advertía que los actos que eviten el desarrollo normal de los partidos de los partidos serán acreedores de sanciones.

"El presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez se permite informar a la opinión pública que pondrá en conocimiento del Comité Disciplinario del Campeonato, los hechos irregulares ocurridos durante la fecha 15 de la Liga II-2019 y fecha 14 del Torneo II-2019, que interrumpieron el desarrollo normal de los partidos, y, de los cuales son responsables directos algunos jugadores, sobre quienes podrán recaer las consecuencias jurídicas y económicas correspondientes", dice el comunicado.

Sobre este comunicado se refirió González Puche, y afirmó que "la Dimayor quiere atemorizar a los jugadores. La pelota se puso en juego, los árbitros no los puede sancionar, ahí no hay nada".



Además, también afirmó que presidentes de varios clubes han recibido "instrucciones" por parte de Dimayor para presionar a los jugadores, y así evitar que protesten. "Los presidentes de los clubes , atendiendo directrices desde la Dimayor, para que los futbolistas no protesten, han amenazado con sanciones".



Carlos Gonzáles Puche también confirmó que los actos para mostrar la inconformidad por parte de los futbolistas, continuarán este domingo.

Así fueron las protestas el día sábado: