La solicitud de Acolfutpro para preservar la salud de los futbolistas

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) hizo público este martes el derecho de petición que radicó el pasado 30 de junio ante la Dimayor y el canal Win Sports, dueño de los derechos de transmisión en televisión para que no programen partidos antes de las 5 de la tarde en las plazas con altas temperaturas, ya que esto pone en riesgo la salud de los deportistas.

"Radicamos ante @Dimayor y @WinSportsTV derechos de petición para que no programen partidos en ciudades con altas temperaturas antes de las 5 pm para no poner en riesgo la salud de los y las futbolistas", escribió la agremiación en Twitter.



Esta solicitud está basada en el estudio que presentó la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) en el que se recomienda no jugar en horarios en los que la temperatura supere los 31 grados centígrados, dijo Carlos González, director de Acolfutpro a EL TIEMPO.

Ya hubo susto por las altas temperaturas



Ocurrió el pasado 22 de julio en el partido entre Alianza Petrolera y Rionegro, que comenzó a las 3:15 p.m. en la ciudad de Barrancabermeja, donde el jugador David Contreras sufrió un golpe de calor que lo sacó del partido cuando apenas iban 40 minutos disputados. El club antioqueño alegó que la temperatura superaba los 40 grados centígrados.



En el fútbol colombiano se juega en ciudades de altas temperaturas como Barranquilla, Santa Marta, Montería, Cúcuta, Barrancabermeja o Neiva. A estas habría que agregarle Medellín, Cali o Ibagué durante temporadas de verano.



En los documentos presentados en el derecho de petición se presentan como ejemplos los partidos disputados en abril y junio en Valledupar y Barrancabermeja a las tres de la tarde con temperaturas que oscilaron entre los 33 y 38 grados.