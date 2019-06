La triste historia de hincha de Pasto y su hijo por viajar a la final

Más allá de resultados y buen o mal juego, un hincha de Pasto quería disfrutar de sus últimos días de vida, como él afirma, viendo a Pasto en la final junto a su hijo. El club, que jugaba en Bogotá contra Junior este miércoles, tuvo un acompañamiento masivo por parte de los aficionados desde Nariño.

El equipo volcánico, que juega en Ipiales, tuvo que cambiar de sede para la final por orden de Dimayor: se jugó en Bogotá. Sin embargo, en 'Noticias Pasto' habló un hincha del club sobre su deseo de viajar al partido.



Recordemos que la Gobernación de Nariño tuvo buses gratuitos para que los aficionados del club viajaran hasta Bogotá. El aficionado, junto a su hijo y con boleta en mano, intentaron viajar en uno de estos; con tal mala fortuna de que, por su hijo ser menor de edad, no se iba a poder.



"Vine a madrugar y apesar de la lluvia conseguimos las boletas. Luego vinimos a la gobernación y cuando estábamos haciendo la fila para los buses me dijeron que no podían viajar menores de edad", mencionó el hincha.

Por otro lado, contó que con su hijo fueron a todos los partidos del club nariñense y que, su última voluntad, era viajar a Bogotá para ver el encuentro.



"Conté mi caso, yo tengo una enfermedad terminal avanzada (cáncer de próstata) y quiero ir con mi hijo porque es como una despedida. Hemos ido a todos los partidos del Deportivo Pasto y es lo último que yo quiero hacer con mi hijo porque mi enfermedad ya está muy avanzada", dijo.



"Queremos grabar videos y que queden como recuerdos porque cuando yo ya no esté quiero que él los mire y siga ese buen ejemplo", finalizó.