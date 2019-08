¿Se queda Millonarios sin el delantero que tanto buscaron? Lo último

Este martes es la fecha límite de los equipos del fútbol colombiano inscriban a los jugadores que llegaron esta temporada provenientes de otros clubes. Sin embargo, el panorama en Millonarios para contratar el delantero parece difícil de solucionarse en este martes, aunque todo puede pasar.



El azul invirtió- o perdió- casi un mes en la llegada de Yustin Arboleda, delantero colombiano que milita en Honduras. Enrique Camacho se reunió con el dirigente de Marathon y tras muchas propuestas de parte y parte llegaron a un acuerdo entre clubes por el traspaso del jugador.

Sin embargo, un tema completamente diferente fue el que tuvo con el jugador. Las pretensiones económicas de Arboleda superaron por casi el doble el presupuesto de Millonarios, situación que rompió por completo la llegada del jugador al embajador.



Las opciones dieron un giro a la contratación de un delantero y fueron tres los hombres observados: Luciano Nequecaur, Federico Falcone y Juan Manuel Tévez, todos argentinos y con características similares.

Aunque por los tres hubo sondeos y una intención de poder llegar al embajador, las opciones hasta este lunes no prosperaron. Nequecaur eligió el Marítimo de Portugal, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo. Tévez está actualmente en Aucas de Ecuador y el club busca un poco más 500 mil dólares por un delantero de 31 años al que aún le restan tres meses más de contrato.



A Millonarios aún le queda un cupo ante la Dimayor para inscribir un jugador y si no lo llena este martes podrá utilizarlo entre el 9 y 13 de septiembre, aunque para esa época solo podrá inscribir jugadores que hayan llegado libres, es decir sin ningún tipo de negociación con otro club.