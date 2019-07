La apuesta de Guimaraes en el debut de América de Cali en la Liga

América de Cali venía acostumbrado con Jersson González a utilizar extremos para generar juego ofensivo y a partir de allí, con velocidad, buscar la eficacia goleadora del venezolano Fernando Aristeguieta.

En este semestre, con un entrenador de mayor recorrido como Alexandre Guimaraes, pareciera que el libreto cambiará un poco. Ahora tendrá mayor repercusión el clásico volante creativo, factor que obligó la vinculación del argentino Matías Pisano como prioridad, y que se cristalizó después de varios días de diálogos e insistencia con el representante del jugador.



Por ello, la labor de los laterales es fundamental para dar ese primer paso. Daniel Quiñones o Juan Pablo Zuluaga por derecha y Edwin Velasco o Héctor Quiñones - cuando recupere su forma- serán los encargados de servir como grandes apoyos desde el sector posterior. Para salir, pero también con orden para marcar y dar solidez al fondo que complementan Juan Pablo Segovia y Marlon Torres.



La mitad de la cancha es una zona vital para Guimaraes. Ante Petrolera es probable que utilice línea de tres con Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra y, Gustavo Carvajal, dejando a Luis Sánchez y Yesus Cabrera como creativos. Está de local y como tal debe poner condiciones.



Lo visto en la pretemporada de Estados Unidos indica que se va a jugar con la pelota al piso y buscar los espacios libres del rival para sorprender, no solo con Michael Rangel, Duván Vergara o Pisano, sino con el hombre que pueda llegar desde tres cuartos de cancha.



América no tiene la mejor ni la nómina más costosa del fútbol colombiano, pero en este semestre hay positivismo por la forma en que pueda rendirle al nuevo técnico. Por lo menos la idea se ha ido asimilando y existe satisfacción en el brasileño nacionalizado costarricense por la recepción de sus planteamientos.



Con el paso de los partidos de la Liga Águila II-2019 veremos si se consolida esa estrategia, o sino hay otras posibilidades para cambiar sobre la marcha. En esta nueva experiencia lo importante es encontrar la mejor cara y buscar los resultados positivos que no se consiguen desde hace 11 años.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces