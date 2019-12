No todo es análisis: las cábalas de América de Cali para ser campeón 

América de Cali mostró a lo largo del campeonato un gran fútbol y muchos argumentos que lo acreditan como campeón de la Liga II-2019, todo gracias al trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores. Sin embargo, existen algunas cábalas o augurios que acompañaron al equipo en el transcurso de la campaña.



Muchas veces los equipos entran en rachas o consiguen resultados muy importantes que parecían muy difíciles, es por eso que se toman de referencia algunos hechos para volverlos hábitos con el fin de ganar confianza.

Estas son las cábalas de América durante el campeonato



-La camisa de Guimaraes



A lo largo del campeonato el entrenador de América siempre usó una camisa gris de cuello alto, cerrada y que caía sobre el pantalón. En alguna entrevista con ‘RCN Radio', confesó que con esta prenda el conjunto escarlata nunca perdía de local.



“Con esa camisa en casa no hemos perdido... probablemente el siguiente domingo en casa si no confunde con el color del rival seguramente esté con ella... Es más, ya mandé pedir otra, pero no me ha llegado."

-La fe de Duván Vergara



A lo largo del campeonato el jugador oriundo de Montería siempre mostró una enorme fe, sobre todo en los momentos de mayor tensión para el equipo. Esto no pasó desapercibido por la hinchada, tanto que justo antes de la final el jugador recibió un regalo muy especial.



Un hincha se le acercó antes de que el equipo ingresara a los camerinos después del calentamiento, y le dio una cruz asegurando que era específicamente para él, con la esperanza que tuviera un buen partido.

El futbolista mostró una cruz que le regalaron durante el calentamiento. Foto: Archivo Particular

-Jugar una final un sábado



América se convirtió en el tercer campeón en coronarse un día sábado desde que se juegan torneos cortos en 2002. Sin embargo, América ha sido el único que no ha tenido que recurrir a la instancia de los penales para quedarse con el título.