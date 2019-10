El reto de América: aprovechar sus partidos como local para clasificar

Los últimos resultados en la Liga Águila II-2019 no han favorecido al América de Cali, y no podría ser distinto, si se tiene en cuenta que a partir de la undécima fecha, de 15 puntos en disputa, apenas ha cosechado 3, una cifra demasiado pobre para un equipo que comenzó bien, siendo incluso líder en algunas jornadas.



Sin embargo, es octavo con 23 unidades, sigue dependiendo de sí mismo y si gana sus tres partidos que tiene como local, asegurará su cupo entre los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Aparte del juego de este miércoles (6:00 p.m.) ante el Unión Magdalena, en el Pascual Guerrero también recibirá a Nacional (fecha 18) y Pasto (fecha 20), que de ser todas victorias, lo dejará con 32 unidades, listo entre los ocho de las semifinales.



Sin embargo, también tendrá opción de sumar en sus visitas a Millonarios (sábado 12 de octubre en la jornada 17) y al Cúcuta (en la 19). Precisamente en la última fecha de los cuadrangulares del semestre pasado (5 de junio) los ‘diablos’ se impusieron 1-2 y dejaron sin final a los ‘embajadores’ en El Campin, con goles de Jeison Medina y Carlos José Sierra. Y en Cali derrotaron 2-0 a los rojinegros, el 2 de mayo, por la fecha 19.

El desempeño de los escarlatas como local no ha sido el mejor: Superó 2-1 a Alianza Petrolera, 1-0 a Envigado y 2-1 al Deportivo Cali, y empató 1-1 con Patriotas, Rionegro y Bucaramanga, y cayó 0-1 con Huila (uno de los llamados a descender para 2020). Ganó 12 de 21 puntos posibles, lo que da un rendimiento del 57.1%.



De visitante derrotó 0-1 al Tolima y Junior, lo mismo que 1-2 a Santa Fe, perdiendo 4-1 con Medellín, 2-1 con Once Caldas y 3-2 con Deportivo Cali, además de igualar 2-2 con Jaguares y 3-3 con Equidad . En esa condición sumó 11 de 24 puntos, para un 45.8% de producción.

Esas cifras coinciden con un bajón futbolístico de algunos jugadores y fallas tanto en defensa como en la contención del mediocampo, además de que se ha desperdiciado una gran cantidad de opciones de gol.



Por ejemplo, este martes Alexandre Guimaraes habló de la razón por la que no tuvo en el clásico a hombres como Johnier Viveros, Cristian Álvarez y Jeison Medina: “Quizá para los partidos anteriores no han sido, a nuestro criterio, de acuerdo a las características de los partidos que hemos disputado, los jugadores idóneos”.

Del hecho de que Rafael Carrascal y Carlos Sierra vayan demasiado al ataque, si es disposición táctica o desobediencia: dijo que “no es desorden, nosotros cuando ellos dos habían tenido más participación hemos tenido mucha salida, en el partido contra el Deportivo Cali Sierra tuvo más libertad y eso nos ayudó, Paz hizo una labor extraordinaria en marca y soltamos otros jugadores”.



En cuanto a si está tranquilo por lo que se dice en redes sociales sobre su continuidad, respondió que : “no vine acá a estar pendiente de esas cosas, uno sabe cómo es el fútbol y sabe que cuando estuvimos en los cuatro primeros lugares la gente estaba tranquila, siempre con la disyuntiva de que si éramos más o menos ofensivos, así como cuando los resultados no nos han acompañado, como ha sido en estos últimos juegos, independientemente de si hemos hecho buenos partidos, la responsabilidad viene hacia uno, eso es igual en todos lados, pero no me debe quitar la tranquilidad y lo importante es mantenernos en zona de clasificación”.

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces