Santa Fe, con la mejor opción: así están las cuentas del Grupo B

Aunque tiene una corta ventaja de un punto sobre sus inmediatos seguidores, el Independiente Santa Fe se ubicó, al final de la fecha 4 de los cuadrangulares, como el mejor ubicado para alcanzar la anhelada final de la Liga II-2019. Estas son las cuentas de esta zona en la que todos tienen posibilidades matemáticas.

Santa Fe, 7 puntos (+1)

Ganando los dos partidos que le quedan (Cali en Bogotá y América en Cali) clasifica a la final con 13 puntos.



Si gana uno y empata otro haría 11 puntos y también clasificaría, porque les quitaría puntos a los dos rivales directos.



Si gana uno y pierde el otro haría 10 puntos y deberá espera a que el rival que lo derrote (Cali o América) no gane los dos partidos, porque haría 12 puntos.



América, 6 puntos (+1)

Debe ganarle a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y al Santa Fe en el Pascual Guerrero, si puede por buena diferencia de gol pues el Cali sería el único que lo alcanzaría con 12 puntos, pero actualmente tiene mejor diferencia de gol.



Si no gana a Alianza debe esperar un empate entre Cali y Santa Fe y en la última fecha ganarle al equipo bogotano y esperar a que el Cali no derrote a Alianza.



Cali, 6 puntos (+0)

Para llegar a la final debe ganarle a Santa Fe y a Alianza y esperar que el América no gane los seis puntos.



La victoria contra Santa Fe es vital pues es rival directo, teniendo en cuenta que si no gana el otro partido, también tendría posibilidades y allí depende de que el Santa Fe no gane su último partido contra el América.



Alianza Petrolera, 4 puntos (-2)

La única posibilidad es ganar los dos partidos: contra el América en Barrancabermeja y Cali, en el Palmaseca. Pero además, debe esperar a que el Santa Fe no gane más de tres puntos.