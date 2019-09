Mala suerte, ¿o preparación? Fuertes lesiones que atormentaron en 2019

Este 2019 empieza a pesar contra los equipos por las fuertes lesiones que han sufridos sus futbolistas. La rotura de ligamentos es la más común y este 2019 ha atormentado a varios jugadores, principalmente de los grandes equipos.



Santiago Montoya y Héctor Quiñónes son los futbolistas que están en duda, pero que se prevé que tengan una fuerte lesión de este tema, a falta de confirmación oficial. No jugarían más este año... Aunque Montoya no es que haya tenido muchos minutos.

Los que han sufrido este año:

En el primer semestre hubo varios futbolistas. Daniel Cataño, de Tolima, era una de las figuras del equipo pijao y sufrió una rotura de ligamentos. No jugaría más este año.



Omar Pérez regresó al club en el que brilló, Santa Fe. Sin embargo, empezando a tener minutos en el equipo, se lesionó de ligamentes luego de un partido amistoso contra la Selección Colombia Sub-20. Volvería cerca de octubre.



Jefferson Gómez, de Junior, nuevamente se rompió los ligamentos este año y estuvo fuera del equipo tiburón. Podría volver a mediados de noviembre.



Leonardo Castro, de Medellín, también ha sufrido por esta lesión. El atacante no jugaría más este año por una rotura de ligamentos cruzados.



Luis Manuel Seijas, en Santa Fe, empezó comandado el equipo en este segundo semestre y no podrá jugar más este año por rotura de ligamentos cruzados.



Ahora, no es alentador el tema de Montoya y Quiñónes. Montoya será intervenido quirúrgicamente y podría volver a estar por fuera de las canchas este año. Con Quiñónes están esperando que desinflame la rodilla, pero la primera impresión habla de problemas en su rodilla.