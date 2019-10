Las recientes rachas de seis o más victorias seguidas en la Liga

Santa Fe está de moda por su remontada gracias a seis victorias consecutivas, una cifra muy difícil de alcanzar debido a la irregularidad de nuestra Liga. Sin embargo, nos dimos a la tarea de buscar qué otros equipos habían tenido esta racha prolongada de triunfos en los torneos recientes. Santa Fe ya había vivido una racha similar en el 2017.

Santa Fe - Liga II-2019 (seis triunfos - vigente)

Harold Rivera encontró la tecla para cambiar la racha negativa del cuadro 'cardenal' que arrancó a ganar desde la fecha 9 y no ha parado: Medellín (L), Millonarios (L), Once Caldas (V), Envigado (L), Jaguares (V) y Bucaramanga (L).



Deportivo Pasto - Liga I-2019 (seis triunfos)

El equipo dirigido por Alexis García lo consiguió entre la fecha 9 y la 14 contra Cali (L), Once Caldas (V), Millonarios (L), Nacional (V), Cúcuta (V) y Medellín (L).



La Equidad – Liga II-2018 (siete victorias)

Lo logró en las siete primeras fechas del campeonato: Alianza Petrolera (V), Jaguares (L), Bucaramanga (V), Pasto (L), Envigado (V), Huila (L), Chicó (V).



Bucaramanga – Liga II-2018 (siete victorias)

El cuadro ‘leopardo’ comenzó su racha en la fecha 10 y la mantuvo hasta la jornada 16: Alianza Petrolera (V), Jaguares (L), Millonarios (L), Pasto (V), Envigado (L), Huila (V), B. Chicó (L).



Medellín – Liga II-2018 (seis victorias)

Luego de una mala racha de seis fechas sin ganar, el DIM se puso ‘on fire’ y alcanzó seis triunfos seguidos entre las jornadas 12 y 17: Patriotas (V), Nacional (L), América (V), Alianza Petrolera (L), Jguares (V), Bucaramanga (L).



Santa Fe – Liga II-2017 (seis victorias)

En el arranque del campeonato, de la fecha 1 a la 6: Nacional (L), Millonarios (V), Envigado (L), Huila (V), Once Caldas (L) y Cortuluá (V).



Nacional – Liga I-2017 (10 victorias)

La racha más larga que haya conseguido un equipo en torneos cortos la hizo el ‘verdolaga’ entre las jornadas 9 y 18: Alianza Petrolera (V), Medellín (L), Santa Fe (L), Pasto (L), Millonarios (V), Envigado (L), Huila (V), Junior (L), Once Caldas (L), Cortuluá (V).