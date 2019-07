¿Hay negocio entre DIM y Cali por un jugador rendidor y criticado?

Aunque la Liga ya empezó, los equipos del fútbol colombiano siguen en la búsqueda de jugadores que los ayude en consolidarse como uno de los clubes importantes del torneo.

Es por eso que en los últimos días se ha especulado con la posible negociación entre Medellín y Cali por Didier Delgado, atacante que está en la escuadra azucarera desde 2017, pero que ha sido duramente criticado por su falta de efectividad en algunos partidos.

Lo claro es que el jugador no continuará en Cali si llega una buena oferta por él y sí entró en la carpeta de jugadores que buscaría el DIM, no obstante, según fuentes consultadas por FUTBOLRED en ambos clubes, aún no dan por descartadas estas negociaciones.

El panorama es claro: Medellín busca un extremo por derecha y Delgado, que juega en esa posición, no va a continuar con los verdiblancos, por lo que una negociación sería viable entre ambos clubes.

Delgado no está en la nómina de inscritos por Cali y publicada en la página de la Dimayor y con 26 años tiene el panorama abierto para cambiar de club ya sea en Colombia o en el extranjero.