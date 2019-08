Nacional y las rotaciones: un arma por perfeccionar para Osorio

El empate sin goles frente a La Equidad, mostró que a Nacional todavía le falta mejorar la dinámica de la rotación. Es que cambiar 10 jugadores de un partido a otro, hacen que algunos jugadores todavía no hayan asimilado los conceptos de juego que pretende el cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Osorio.

De los seis partidos oficiales disputados por el conjunto ‘verdolaga’, Nacional ganó tres, de esas victorias frente a Once Caldas, Atlético Huila por la Liga y contra Santa Fe por la Copa, Daniel Muñoz, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández y Hernán Barcos, estuvieron en la nómina inicialista.



Aunque Pompilio Páez en conferencia de prensa aseguró que “proyectamos partido a partido, entrenamos una idea de juego y ponemos el mejor equipo para cada partido. Todos los jugadores están preparados para ello y seguramente las rotaciones van a seguir dándose. Esperen equipos diferentes contra Santa Fe y Unión Magdalena”.



Sin embargo, los resultados muestran que cuando tuvieron una base de jugadores en el equipo titular, consiguieron el triunfo. Aunque Nacional sigue como invicto en la Liga, ya sumó su tercer empate y poco a poco se aleja de la cima de la tabla.



Por otro lado, Páez espera que todos los jugadores vayan tomando la idea de juego que ellos quieren, que puedan jugar con perfil cambiado, en varias posiciones y tengan el mismo resto físico que los demás compañeros que han sumado más minutos de juego y que a simple vista, no se perciben con fatigas.



“Esta semana tenemos partidos contra Santa Fe y Unión Magdalena, era la oportunidad de ver nuevos jugadores como Cristian Blanco y Brayan Córdoba, que compitieron muy bien y pueden pelear un lugar en el equipo. Hay otros jugadores que se están consolidando como (Sebastián) Gómez, (Brayan) Rovira, como Juan Pablo Ramírez, la posibilidad que le dimos a Patricio (Cucchi), sabemos que Nacional tiene un gran potencial en su nómina y unos jugadores que no actuaron en este partido, lo harán este jueves contra Santa Fe. Dentro de esos jugadores están (Daniel) Muñoz y Jarlan Barrera que actuaron durante cinco partidos consecutivos, también le dimos descanso a Hernán Barcos, tenemos claro que debemos competir y mejorar el juego”, destacó Páez, quien guardó a sus jugadores más confiables para liquidar la serie de Copa contra los ‘cardenales’, lo que muestra que, hasta que no quede mejor asimilada la idea de la rotación, en el equipo ‘verdolaga’ hay jugadores titulares y suplentes.



Mientras tanto y hasta que no se cumplan las 50 sesiones de entrenamiento (llevan 43) y Nacional pueda mostrar una confiabilidad en su juego en dos partidos seguidos. La idea de la rotación seguirá como una gran incógnita, esperando a ser resuelta con hechos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín