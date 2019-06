Las siete finales que se definieron un miércoles: Junior jugó tres

Lo normal en los campeonatos de liga en todo el mundo es que el campeón se defina en un partido de fin de semana y en Colombia la mayoría, en los torneos cortos, han sido los domingos. Sin embargo, como ocurrirá en la presente edición de la Liga Colombiana, en siete ocasiones anteriores el partido de vuelta se disputó un miércoles en la noche. El Atlético Junior jugó tres finales en miércoles, de las cuales ganó dos.

Junior celebró un miércoles un título de Liga en el 2010 contra La Equidad y la de la Liga II-2011, frente a Once Caldas. La que Junior perdió un miércoles fue la de la Liga I-2014 contra Nacional.



La primera vez que se jugó un torneo semestral, en el 2002 el partido definitivo de la final se jugó el miércoles 19 de junio, entre Nacional y América, en Medellín, donde el cuadro escarlata consiguió el título tras vencer al verde por 0-1 (1-3 en el global).



En El Campín solo se jugó un partido de vuelta de final un día miércoles: fue el 17 de julio del 2013, en la definición entre Santa Fe y Nacional, en la que se impuso el cuadro verdolaga.



Las finales en las que el partido de vuelta se ha disputado un miércoles son las siguientes:



2002-1 Nacional vs. América / miércoles 19 junio / campeón América

2006-2 Tolima vs. Cúcuta / miércoles 20 de diciembre / campeón Cúcuta

2007-2 Nacional vs. Equidad / miércoles 19 de diciembre / campeón Nacional

2010-1 Junior vs. Equidad / miércoles 2 de junio / campeón Junior

2011-2 Once caldas vs. Junior / miércoles 21 de diciembre / campeón Junior

2013-1 Santa Fe vs. Nacional / miércoles 17 de julio / campeón Nacional

2014-1 Nacional vs. Junior / miércoles 21 de mayo /campeón Nacional