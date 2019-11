Leonel Álvarez ¿Listo para llegar a Millonarios? Contundente respuesta

Leonel Álvarez es uno de los entrenadores que siempre están entre la baraja de posibilidades de los equipos colombianos cuando se quedan timonel. Jorge Luis Pinto presentó su renuncia luego del final de la Liga y, aunque Millonarios no ha confirmado la salida del DT, el azul podría cambiar de entrenador.

Es allí dónde aparece el nombre de Leonel Álvarez, un entrenador de experiencia en el fútbol colombiano luego de ser campeón con Medellín y Cali. En diálogo con 'Fox Sports Colombia', el antioqueño habló sobre la posibilidad de llegar al azul.

“Yo dirigiría a Millonarios porque soy profesional y buscaría ser un equipo fuerte, competitivo, ganador y ser campeón. Además es una hinchada importante del país", no obstante expresó que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con los directivos de Millonarios.

Leonel Álvarez también contó la razón por la que no ha dirigido desde que salió de Paraguay en medio de la polémica: “Son proyectos que no me seducen, son de cinco o seis meses, si me ofrece un año no voy a poder disfrutar la Copa Libertadores. Si yo me siento con un directivo y me ofrece un año ya está pensando en sacarme antes... Mi cuerpo técnico son seis y algunas veces me dicen que venga con solo tres".

Álvarez reconoció que él y su representante son muy serio con el tipo de contratación para unirse a un equipo, aunque aceptó que está dispuesto a dirigir en Colombia.

“Hay proyectos serios, que le permita a uno poder conseguir los logros de ser campeón, cupo a torneos internacionales, tener jugadores que pueda competir a la altura de un certamen de estos", dijo.