Listos para la clasificación: horarios definidos de la fecha 19

Se definieron los horarios y fechas de los partidos de la fecha 19 de la Liga II-2019, jornada que tendría una de las rondas finales para la clasificación de varios equipos a los cuadrangulares.



Millonarios vs. Santa Fe será el juego más llamativo de esta fecha y se jugará en la noche del miércoles 23.

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 19



22 de octubre



La Equidad vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



23 de octubre



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports



Atlético Nacional vs Envigado FC

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



24 de octubre



Deportivo Pasto vs Rionegro

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



Alianza Petrolera vs Junior FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: RCN



Deportivo Cali vs Once Caldas

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Patriotas FC

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



25 de octubre



Cúcuta Deportivo vs América de Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports