¡Era roja! Brutal falta en Patriotas-Cúcuta que no fue ni amarilla

Se jugaban 15 minutos del partido entre Patriotas y Cúcuta en Tunja, por la primera fecha de la Liga I-2020. En esta primera parte del partido hubo una fuerte falta que fue sancionada, pero no castigada.



Cristian Valencia, de Cúcuta, recibió una fuerte entrada por parte de un rival de Patriotas y la imagen dejó ver la fuerza con la que recibió la falta.

Aunque el juez del partido, Mauricio Pérez, decidió que era falta y pitó a favor de Cúcuta, no sacó ninguna tarjeta y dejó continuar el compromiso así. Valencia, por su parte, quedó con muestras de dolor, pero siguió el partido.



Recordemos que el VAR no está en este compromiso, debido a que son dos por fecha y este juego no entró en la 'lista' para la primera fecha.