Más minutos que serán de muerte lenta: así se lucha por el descenso

Empieza nuevamente una fecha más en la Liga II-2019, torneo que empieza a llegar a su fin y que definirá los nuevos descendidos que irán a la segunda división del fútbol colombiano.



La fecha 18 tendrá varios encuentros e importantes partidos para los equipos que luchan en esta parte baja, pues empiezan a preocuparse y necesitan sumar sí o sí.

El que más peligra es Huila, que está con 130 puntos. El conjunto opita enfrentará este sábado a Once Caldas y necesita sumar de a tres y esperar resultado (que pierda Jaguares y Unión) para salir de este bache.



El otro que está en descenso directo es Unión Magdalena, con 132 unidades. El cuadro samario enfrentará a Santa Fe el domingo y necesita ganar y esperar que Jaguares y Rionegro pierdan para salir de esta zona.



Jaguares está fuera del descenso directo, pero no está lejos de la zona. Los felinos suman 133 puntos y visitan a Bucaramanga este viernes, esperando una victoria que lo aleje cada vez más y no de ventajas.



Rionegro Águilas, con 134, enfrentará al Deportivo Cali y también está cerca del descenso. El conjunto antioqueño necesita salir de esta parte y sumar de a tres para no dar ventajas.



Envigado también tiene 134 unidades y la pelea está más activa que nunca. Los naranjas reciben a La Equidad este viernes y no pueden dar ventajas, necesitan ganar y alejarse cada vez más.