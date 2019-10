A robarse puntos: duelos directos que definen clasificación y descenso

Se terminó la fecha 17 de la Liga II-2019 y sigue la pelea por la clasificación a los cuadrangulares del torneo, así como para el descenso, que se empieza a definir en estas últimas tres jornadas.



Solamente hay un clasificado oficial para las finales, que es Atlético Nacional. Sin embargo, no hay ningún club que ya esté definido para ir a la segunda división.

Para clasificación:

Para la clasificación, los equipos no pueden dar ventaja y dependen algunos de sí mismo, mucho más si tienen enfrentamiento directos. En esta fecha 18, Tolima y Cúcuta se 'robarán' unidades para favorecer a los de abajo que no enfrenten a los clubes que estén dentro de los ocho. También, estará Junior vs. Millonarios.



En la jornada 19, habrá clásico capitalino y los dos equipos pelean arriba por un cupo a los ocho. Millonarios y Santa Fe se 'robarán' puntos, así como lo harán Cúcuta y América.



Finalmente, está Junior y Cúcuta en la última fecha. Medellín, si en ese instante sigue peleando, se enfrentará también con Tolima, que busca clasificar.

Para descenso:

En esta fase solo habrá un partido que puede definir todo si se llega hasta la última fecha. En la última jornada, Huila y Jaguares se medirán en Montería y podría definir a algún descendido; que puede salir entre los dos equipos.



Recordemos que, hasta el momento, Unión y Huila son los que descenderían con 132 y 130 puntos respectivamente.