Dejaron tristeza y amargura: estos fueron los fiascos de la fecha 19

La dura derrota de Millonarios frente a Santa Fe que lo dejó prácticamente eliminado de los cuadrangulares, así como la eliminación del Once Caldas, tras su derrota con el Cali y la increíble remontada que le hizo el Bucaramanga al Unión Magdalena, que le quitó la posibilidad de salir de la zona de descenso, fueron las tres principales decepciones que dejó la jornada 19 de la Liga II-2019.

Millonarios fue aplastado por su rival de patio

El equipo de Jorge Luis Pinto perdió una grandiosa posibilidad de resucitar en la Liga: llegó al clásico con Santa Fe con la ilusión de romper su racha de cinco partidos sin ganar y de tres derrotas en línea para depender de sí mismo en la última fecha, contra Rionegro Águilas. Sin embargo, volvió a mostrar sus falencias futbolísticas y a ratificar el pobre nivel de la mayoría de la plantilla, lo que aprovechó el cuadro ‘cardenal’ para golearlo y por momentos bailarlo, casi que sin despeinarse. Cuatro derrotas consecutivas para el cuadro azul y un punto de 18 posibles. Así es imposible.

Once Caldas quedó eliminado y con una cabeza rota



El cuadro de Manizales estaba obligado a ganarle al Cali en el estadio de Palmaseca, pero no mostró las credenciales para superar a un cuadro azucarero que fue práctico y que lo superó en casi todos los espacios de la cancha. Para completar la mala noche, el Once Caldas sufrió un susto tenaz con Andrés Correa, que sufrió una herida grande en su cabeza, tras chocar con Danny Rosero. Afortunadamente no fue grave.

El Unión se desinfló en el último instante



Hasta el minuto 90 el cuadro samario ganaba su partido contra el Bucaramanga en el Sierra Nevada con lo que pudo quedar fuera de la zona del descenso. De repente, el cuadro ‘leopardo’ igualó el marcador con un error del portero Horacio Ramírez, y después siguió derecho y se impuso 1-2 para dejar casi que llorando de la rabia al conjunto samario que perdió la gran posibilidad de tomarle ventaja al Huila y al Jaguares para la última jornada, en la que podría definirse su regreso a la B.

¿Qué le pasa a Alianza Petrolera?



Al cuadro dirigido por César Torres definitivamente se le olvidó ganar. Este miércoles empató con el Junior en casa y completó siete fechas sin victorias. Lo increíble es que aún vive de los ahorros, pues llegó a 31 puntos y tiene buenas posibilidades de clasificar en la última jornada en la que visitará al Patriotas.