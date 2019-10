Jesurún le dio con todo al paro y advirtió consecuencias laborales

Ramón Jesurún habló de James Rodríguez y el acuerdo que tuvo con Carlos Queiroz, aunque el entrenador portugués lo negará tiempo antes. Por otro lado, el dirigente también habló sobre el paro de los futbolistas, mencionando que habría consecuencias laborales.

"Creo que cualquier conflicto de cualquier tipo no deja de generar preocupación. Me parece que no hay ningún motivo para un cese de actividad, los empleadores, que son los clubes, están al día con todos sus jugadores. Pienso que es un conflicto el cual se ha exagerado y se ha manejado por parte de ellos muy mal. Vamos a ver qué pasa, ojalá esto llegue a buen fin, nosotros no tenemos ninguna prevención más que la de defender los derechos de nuestro clubes afiliados, como ellos seguramente pensaran lo mismo de sus jugadores", mencionó.



Por otro lado, también criticó este tema y 'amenazó' diciendo que habría consecuencias y que sería un error laboral, teniendo en cuenta que entrarían en una disputa legal por el contrato, pues sería abandono de trabajo.



"Cometerían un error inmenso, conducirían a los jugadores a un error laboral de terribles consecuencias. Pienso que es el peor camino, esperemos que pasa en las próximas horas", finalizó en 'Antena 2' de RCN Radio.