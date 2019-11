¿A qué le apuestan? Según las tendencias estos serían los finalistas

Llega la hora de las definiciones. Entre miércoles y jueves se conocerán los dos equipos que disputarán el título de la Liga II-2019, el campeonato número 36 desde que se juegan los torneos cortos y el número 89, desde que arrancó el FPC en 1948. En el Grupo A, Junior y Tolima son los únicos opcionados, mientras que en el B, América, Santa Fe y Cali, en ese orden.

Aquí les presentamos un pronóstico de cuáles serán los equipos finalistas, basado en las tendencias estadísticas de los enfrentamientos en torneos cortos en la sede donde se disputarán los tres encuentros claves en esta fecha 6 de los cuadrangulares.



Grupo A

Tolima vs. Junior

Este encuentro se ha jugado 22 veces en casa del Tolima, desde el 2002: y en esos el cuadro visitante le ha robado puntos al local en 13 encuentros así: Tolima ganó 9 partidos, Junior 3 y empataron 10 veces. La tendencia es empate entre ‘pijaos’ y ‘tiburones’.



Grupo B

América vs. Santa Fe

Se enfrentaron 15 veces por liga en torneos cortos, en la casa del cuadro ‘escarlata’: 7 victorias del América, dos del Santa Fe y seis empates. El resultado más reciente, fue empate 0-0, el 28 de febrero. Tendencia: victoria del América.



Cali vs. Alianza Petrolera

Jugaron siete veces en la capital vallecaucana: dos victorias por cada equipo y tres empates. En el último encuentro, el visitante se impuso 0-1 el 17 de septiembre pasado. La tendencia es empate.



Según las tendencias los líderes se mantendrían en el primer lugar de sus respectivos, por lo tanto la final sería JUNIOR VS. AMÉRICA.