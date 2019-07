Patriotas y una dura prueba contra el bicampeón del fútbol colombiano

Patriotas recibe al Junior este domingo 21 de julio a las 5:45 p.m. (hora colombiana). Este compromiso será válido por la segunda fecha de la Liga II-2019. Este será el primer encuentro como visitante para los barranquillero, por su parte los boyacenses se estrenan ante su gente.

Tras un mal inicio de campeonato, Patriotas debe levantar cabeza y enfrentar al actual campeón de Colombia en el estadio La Independencia de Tunja. Ante un panorama incierto por el nivel de juego del club boyacense, Diego Corredor debe replantear el rumbo del equipo.



Eder Chaux, arquero de Patriotas cree que ganar este domingo frente al Junior de Barranquilla será un impulso anímico importante de cara a lo que se viene en la Liga II-2019. Además, el portero aseguró que se deben corregir errores para empezar a salir de la crisis.



En Patriotas se espera que los refuerzos del equipo empiecen a marcar la diferencia. Por otro lado, el jugador Martín Payares es el último jugador que se unió al equipo y se espera que el futbolista tenga minutos contra Junior.

El bicampeón a dominar en Tunja

El juego marcará el regreso a la formación de Rafael Pérez, Marlon Piedrahita y Gabriel Fuentes. Otro detalle que confirmó el entrenador Julio Comesaña es que a Tunja no viajarán con el plantel el volante chileno Matías Fernández, ni el atacante Teófilo Gutiérrez. El primero por una fatiga muscular, mientras el ídolo de La Chinita sigue con un plan de reacondicionamiento físico.



Otro aspecto al que hizo referencia Julio Comesaña es a que cada vez parece más lejana la posibilidad de ver este semestre al volante sincelejano, Guillermo Celis regresando a Junior. El jugador, que no había hecho parte de las convocatorias recientes del Colón de Santa Fe, fue convocado para el partido de Copa Sudamericana frente a Argentinos Juniors, la noche del jueves.



“Hablé con Celis porque quería regresar aquí y me parece importante hacia el futuro del club tener un jugador con experiencia, un excelente profesional, un hombre que es de acá, e ir revisando cómo va quedando el equipo en esa zona de mitad de la cancha y tener un hombre de la casa. Si se puede, magnífico, pero si no, no voy hacerle ningún lío a Colón ni a nadie, pero sí me duele a mí que no juegue”, concluyó el estratega uruguayo.



También en rueda de prensa concedida, Comesaña dejó claro que el volante creativo Roger Torres no se encuentra en sus planes y que ante la permanencia de Matías Fernández no le encuentra cabida en el plantel.

Alineaciones probables

Patriotas Boyacá: Eder Chaux; Almir Soto (Israel Alba), Jerson Malagón, Óscar Balanta, Julián Millán; Andrés Ávila, Maicol Medina, Julián Buitrago, Jhon Arias, Carlos Rivas y Brayan Fernández (David Castañeda).



D.T.: Diego Corredor



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Leonardo Pico; Freddy Hinestroza y Luis González.



D.T.: Julio Comesaña



Hora: 5:45 p.m.



Estadio: La Independencia



TV: Win Sports



Árbitro: Jonathan Ortíz Tonguino