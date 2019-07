Tolima ganó 0-2 a Rionegro y lo hunde en la tabla del descenso

Deportes Tolima visitó a Rionegro Águilas en búsqueda de su primer triunfo en la presente Liga. El cuadro pijao ganó 0-2 y logró sacudirse de dos malos resultados en las primeras fechas. Por su parte, el cuadro antioqueño aumentó su crisis y se hunde en la tabla del descenso.

En un partido que estuvo marcado por la intensidad en el mediocampo, Deportes Tolima logró sacar ventaja ante el error en la zaga y el arquero de Rionegro que desencadenó el único gol del compromiso.



En la primera parte del compromiso, Deportes Tolima y Rionegro tuvieron mucha paridad en su juego, posesión equilibrada y de igual forma chances similares. Por su aprte, el cuadro antipqueño tenía la necesidad de buscar el resultado y las ganas se notaron, sin embargo, las vías para la victoria no fueron encontradas.



El conjunto pijao no tuvo un buen inicio de torneo, por lo que los dirigidos por Alberto Gamero buscaron el resultado desde el primer minutos. Transiciones en velocidad en ataque y amplitud en las bandas, fueron las tendencias de la primera parte.



A pesar de que Álvaro Montero no tuvo gran actividad en los primeros 45 minutos, Luis Delgado fue clave para mantener el arco en cero en una jugada del Tolima que supuso un gran peligro en el área de Rionegro.



Para la segunda parte, el compromiso siguió equilibrado, mucha lucha, balones divididos y amplitud de la cancha marcaron las vías de ataque de ambos equipos. El encuentro mejoró y supuso mayor emoción para los asistentes al estadio.



A pesar de que Rionegro apretó, el Deportes Tolima aprovechó la única grieta que dejó Luis Delgado y la defensa local. Una jugada por banda derecha terminó en un despeje corto del arquero de Rionegro, el cual fue bien aprovechado por Danovis Banguero, quien mandó un remate de pierna izquierda inatajable para el portero del cuadro antioqueño al minuto 10 del segundo tiempo.



De inmediato, Rionegro mostró una reacción favorable, no obstante, el Deportes Tolima recibió de buena forma los ataques del local. La defensa del cuadro pijao jugó de gran manera y evitó que de la mano de Andrés Rentería y Jáder Obrian llegaran al empate.



A pesar de que Rionegro buscó el empate, Tolima se empezó a sentir cómodo y en una avance de Alex Castro, el cuadro pijao encontró un penal, el cual fue convertido por Marco Pérez para sellar el 0-2 al minuto 38 del periodo complementario.



La victoria 0-2 le dio un nuevo aire al Deportes Tolima, equipo que ganó su primer partido en la Liga II-2019. Por otro lado, Rionegro no pudo aprovechar la localía y cada ve queda más complicado en el descenso.

Síntesis

Rionegro Águilas 0-2 Deportes Tolima



Rionegro: Luis Delgado (5); Elacio Córdoba (5), Jefferson Mena (5), Jonathan Lopera (5) y Álvaro Angulo (5); Francisco Rodríguez (5) y David Contreras (5); Aldo Leao Ramírez (5) y Jader Obrian (5); Andrés Rentería (5) e Iván Rivas (5).



D.T.: Flabio Torres.



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Sergio Mosquera (6), José Moya (6) y Danovis Banguero (6); Larry Vásquez (6) y Carlos Robles (6); Jorge Ramos (6), David Centeno (6) y Alex Castro (6); Marco Pérez (6).



D.T.: Alberto Gamero.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Jacobo Escobar por David Contreras (20 ST), Mauricio Gómez por Andrés Rentería (20 ST) y Kevin Salazar por Jader Obrian (37 ST).



Cambios en Tolima: Anderson Plata (5) por Adrián Ramos (29 PT, lesionado), Johnny Mostacilla (5) por Sergio Mosquera (1 ST) y Juan Pablo Nieto por David Centeno (42 ST).



Goles: Danovis Banguero (9 ST) y Marco Pérez (37 ST, penalti).



Amonestados: Córdoba, Lopera (Rionegro Águilas); Banguero, Castrillón (Tolima).



Detalle: Deportes Tolima inscribió en la planilla para este partido al jugador Rafael Carrascal con el que ya no tiene contrato. El jugador, el pasado jueves, firmó su vinculación con el América de Cali.



Figura: Danovis Banguero (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Marío Herrera (7).