El reto de los técnicos interinos de la Liga: nueva legión de ángeles

A los técnicos interinos siempre les toca ‘bailar con la más fea’. Su oportunidad siempre llega ante la crisis del equipo y solo tienen dos opciones: salvar el equipo y quedarse en el equipo, hasta que un día fallen, o tener malos resultados y quedar en la inopia con una pésima primera experiencia.



Durante este 2019 han sido varias las experiencias con técnicos interinos que no tuvieron éxito en el fútbol colombiano y terminaron siendo duramente criticados.

Gerardo Bedoya, con Santa Fe; Carlos Giraldo, con Bucaramanga; Jersson González, con América; Alejandro Restrepo, de Nacional; Dayron Pérez, con Huila; son algunos de los casos de este año con malas experiencias a nivel local.



En este torneo, la experiencia de Leny Maturana, con Medellín, terminó siendo muy mala. El técnico solo estuvo en el clásico y luego de la derrota en el clásico se fue del club. Ahora, hay tres entrenadores con la ilusión de terminar el torneo en el cargo, aunque todo dependerá de los resultados que obtengan.

Carlos Silva Socarrás, de Unión Magdalena, fue el último entrenador en quedar a cargo de un club. Tras la salida de Pedro Sarmiento, al técnico de las divisiones menores del club le tocará asumir en el plantel principal para buscar salvar al equipo del descenso. El ciclón solo ha sumado 8 puntos en la Liga y su próximo reto será contra el líder Alianza Petrolera.



Guillermo Rivera asumió en La Equidad luego de la salida de Humberto Sierra, apoyado de Jhon Álex Cano, quien jugó su último partido el 20 de octubre del 2018 con el equipo asegurador contra Santa Fe y casi un año después está en la raya dirigiendo a este plantel que antes fueron sus compañeros. El 'Flaco' y su asistente no conocen la derrota en los tres partidos dirigidos: han sumado dos empates y un triunfo ¿les alcanzará para quedarse hasta final de año?



Sergio Novoa tomó posesión en Bucaramanga luego de la salida de Hernán Torres. Su primer partido lo dirigió este pasado fin de semana y el equipo ganó por 2-0 contra Rionegro Águilas. Aún no hay luces si continuará en el equipo o saldrá pronto de ese cargo.



Deportivo Pasto aún no ha anunciado a su nuevo entrenador, ni al cuerpo técnico encargado luego de la renuncia de Alexis García. Aunque los candidatos parecen ser Hernán Torres y Alexis Mendoza, ninguno de los dos entrenadores podrá estar en la raya porque ya estuvieron en este torneo con otros clubes, lo que haría necesaria la función de un hombre de su confianza para guiar al plantel dentro del campo.