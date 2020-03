Impacto de jugar a puerta cerrada: grandes partidos van sin público

Iván Duque, Presidente de la República, confirmó este jueves que la fecha 9 de la Liga será aplazada y que además se cancelan todos los eventos de más de 500 personas en el país.



En este aspecto, los partidos de fútbol se jugarían a puerta cerrada y tendrían un gran impacto en los clubes y en los hinchas, tanto económica como socialmente. Todo esto se hará hasta el 30 de mayo por decisión del Gobierno Nacional.

Varios grandes partidos ahora se jugarán sin público por la pandemia del conavirus, teniendo en cuenta que habrá partidos de Copa Libertadores, Suramericana y Liga. Las Eliminatorias, que están en duda, también se jugarían sin público en caso de ser disputadas.

Grandes partidos que irían a puerta cerrada:

Cali vs. Millonarios: marzo 18 (Liga)



Medellín vs. Caracas: marzo 18 (Libertadores)



Santa Fe vs. Millonarios: marzo 23* (Liga)



Nacional vs. Junior: abril 1* (Liga)



América vs. U. Católica: abril 8 (Libertadores)



Medellín vs. Copa Libertadores: abril 9 (Libertadores)



Nacional vs. América: abril 12* (Liga)



Junior vs. Millonarios: abril 15* (Liga)



Medellín vs. Cali: abril 15* (Liga)



Millonarios vs. Nacional: abril 19* (Liga)



América vs. Internacional: abril 21* (Libertadores)



Junior vs. Barcelona: abril 22 (Libertadores)



América vs. Millonarios: abril 26* (Liga)



Partidos de Suramericana: Millonarios, Nacional y Cali juegan la segunda ronda en mayo; el 13 es la fecha tentativa



* fechas tentativas.