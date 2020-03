¿Y si aplazan la fecha? El apretado calendario para jugar los partidos

Este jueves el Ministerio de Salud y del Deporte ofrecerán una rueda de prensa en la que se tomarán decisiones sobre eventos masivos y deportivos debido al riesgo de contagio de coronavirus.



La duda está en si se aplazará este (o más) fin de semana y la fecha que viene, o si se jugará a puerta cerrada como han decidido algunos entes gubernamentales en el mundo.

Ahí entran dos problemas, aunque con la misma consecuencia: el tema económico. Por un lado, a la Dimayor no le conviene aplazar los partidos por derechos de televisión, mientras que los equipos, con grandes problemas de dinero, no recibirían el ingreso de las boletas y entradas, por lo que también los afecta si no hay público.



En caso de que se aplace, también entra el calendario y el corto tiempo que se maneja. Claro, todo pensando que la Copa América siga en píe. Recordemos que este torneo es más corto, solo clasifican cuatro equipos, para terminar antes por el tema del torneo de selecciones en Suramérica. También hay Copa Libertadores, que deja poca probabilidad de que haya una fecha entre semana para cumplir con lo que se aplazaría -eso contando que sea solo este fin de semana y no más jornadas-.



¿En qué fecha jugar si se aplaza?... Principalmente, es muy complicado por la Libertadores. Las fechas que quedan se juegan fin de semana y entre semana. Solamente en tres oportunidades no se jugarán entre semana, pero es porque hay fecha de la Copa.



En dado caso, lo único sería organizar de algunos partidos por semana, pero quedaría incluso más y más apretado para los clubes, que ya tienen partidos cada tres, cuatro días.



Fechas de la Liga:



9: 15/03



10: 22/03



11: 25/03



12: 29/03



13: 01/04



14: 05/04



15: 12/04



16: 15/04



17: 19/04



18: 26/04



19: 29/04



20: 03/05



Fechas de Libertadores:



3: 17-18-19/03



4: 7-8-9/04



5: 21-22-23/04



6: 5-6-7/05