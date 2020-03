¡No se olviden de la Liga I-2020! Datos, invictos, goleadores... 

La idea de la Dimayor es que cerca del 18 de abril se reanude el fútbol en Colombia, que ha sido pausado por la pandemia del coronavirus y la actualidad que atraviesa el país y el mundo.



Todo quedó hasta la fecha 8 de 20 posibles, mientras que algunos partidos no se han disputado para completar los 8 juegos. En FUTBOLRED extrañamos el Fútbol Profesional Colombiano, así como ustedes, y les dejamos los datos que se mantienen hasta estas primeras ocho jornadas, para que no olvide cómo va la Liga.

Datos, goleadores y más:

Empecemos por los puntos: hasta el momento hay cuatro clasificados. Nacional es líder con 15, Pasto es segundo con 14, Santa Fe es tercero con 13 y Tolima cierra los clasificados con las mismas unidades.



Por otro lado, los que 'pierden la prueba': Jaguares tiene 7 y está de 16, Millonarios suma 6 y es 17, Cúcuta tiene 6 y está de 18, Chicó tiene 5 y es 19, mientras que Patriotas solo tiene 4 y es último.



Los invictos y los que aún no ganan: Tolima, Once Caldas y Cali -con un juego pendiente contra Millonarios- son los únicos invictos hasta el momento de la Liga, pues en 8 fechas no han perdido. Patriotas, último del torneo, es el único club que no ha podido ganar hasta ahora.



Goleadores: Michael Rangel de América y Diego Valdés de Santa Fe suman 5 tantos a su nombre como los máximos goleadores del torneo hasta este momento. Gustavo Torres, Jefferson Duque y Andrés Andrade de Nacional, Diomar Díaz de Jaguares, Pablo Sabbag de La Equidad, Jairo Molina de Pereira, Jader Obrian de Rionegro y Miguel Borja de Junior suman 4 y siguen en la lista.



Los que más goles a favor y en contra tienen: Empecemos con los favorecidos, es decir, con los que más goles han anotado en el torneo. Nacional es el máximo goleador con 18 tantos y le sigue La Equidad, con 15. Por el otro lado, están los más goleados como Jaguares con 16 y La Equidad, con los mismos a favor que tiene: 15.



En tema de asistencias a goles, Andrés Andrade de Nacional y Fabián Sambueza de Santa Fe se llevan los elogios con 4 pases para anotaciones. En valla invicta, Sebastián Viera de Junior y Álvaro Montero de Tolima han logrado sacar 5 partidos con su arco en cero.