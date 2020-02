'Tino' estalló en furia contra Dimayor por hincha de América asesinado

El fin de semana que pasó dejó una terrible vergüenza para Colombia y el fútbol, previo al clásico caleño entre América y Cali, que ganó el cuadro verde por 2-1. Horas antes del partido, se viralizó un fuerte video en el que se ve una pelea entre hinchas de ambos equipos, cobrando la vida de uno de ellos, de América, quien falleció por heridas de arma blanca.



Empezaron las polémicas por este hecho y una gran mayoría pedía que el partido no se jugara, aunque el presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se pronunció y mencionó que esa muerte fue un hecho aislado del fútbol.



El 'Tino' Asprilla, por su parte, publicó un video este lunes y rechazó totalmente estas declaraciones, dejando bastante furia por las palabras del presidente.

“Pensando en lo que pasó este fin de semana, todavía no puedo creer que el presidente, o la Dimayor, hayan permitido que se jugará un partido de fútbol, el clásico en Cali, con un hincha, un pobre muchacho muerto. Eso no se ve sino en Colombia, ahí se ve que solo les importa y piensan en la plata, la vida del ser humano no tiene valor, vale más un put* partido de fútbol que la vida de ese pobre muchacho, la familia… En qué estarán pensando, en ese sufrimiento que deben tener, simplemente se jugó el partido porque no sucedió dentro de una cancha, porque sucedió afuera", comentó.



Finalmente, le dejó una fuerte crítica a Vélez y mencionó que debía renunciar como presidente de la Dimayor. "A consciencia, presidente, debería renunciar a ese cargo. No más. Eso no tiene presentación, necesitan vergüenza, cómo hacen para dirigir así", finalizó.