A no caer en una decepción: el mal inicio de grandes fichajes en Liga

Se jugaron cinco fechas de la Liga I-2020 y ya se empieza a mostrar una cara de varios equipos de la Liga, así como de grandes refuerzos que buscan mejorar su flojo inicio.



Importantes refuerzos no han podido marcar diferencia en sus equipos en estas primeras cinco fechas, por lo que deberán trabajar fuertemente para no convertirse en una decepción futbolística y económica.

Grandes fichajes que no han rendido:

El primero es Adrián Ramos. El histórico futbolista de América no ha podido adaptarse aún al fútbol colombiano y no ha podido marcar, teniendo importantes fallos en los partidos que ha jugado. El futbolista ha estado en los cinco partidos jugadores, pero no ha logrado anotar y solamente ha tenido dos remates a portería.



En América, también hay otro que genera preocupación. Juan David Pérez salió de Millonarios y luego del torneo de pretemporada creó una alta expectativa en los hinchas rojos, pero no ha logrado rendir ni competir contra Adrián Ramos y Michael Rangel en la parte ofensiva. El atacante solamente ha jugado dos partidos y no ha sido titular en ningún encuentro con el equipo americano.



Patricio Cucchi llegó a Santa Fe con la idea de convertirse en el gran reemplazo de Jefferson Duque, quien se fue a Nacional. Sin embargo, el argentino no ha podido sumar ninguna anotación y se ha visto con notables problemas al momento de definir. El atacante ha estado en cinco partidos, solo uno como titular, y no suma anotaciones.



Finalmente, están dos figuras que regresaron al fútbol colombiano y que anotaron dos goles. Son los que, en esta lista, han logrado rendir más, pero se espera más de ellos. El primero es Roberto Ovelar, quien regresó y ahora juega en Once Caldas, pero dejó incertidumbre luego de que se lesionara nuevamente y generó preocupación por su pasado con estas molestias. Finalmente, está Miguel Borja, que también tiene dos tantos (uno de ellos de penal) y busca seguir mejorando, pues no ha podido ser determinante en los juegos que ha tenido Junior de Barranquilla y los hinchas esperan más de su llegada al tiburón.