Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la sexta fecha de la Liga II-2018

Finalizó la 6ª jornada de la Liga II-2018 y dejó un saldo de 26 goles marcados en los encuentros disputado entre viernes y lunes. La Equidad agrandó su racha de imbatibilidad y se consolidó como líder; Junior, Once Caldas y Tolima siguen fuertes como locales; Rionegro y Millonarios se metieron a los ocho, mientras que Cali y Alianza Petrolera salieron del selecto grupo. Además, la tabla de goleadores tuvo novedades.



Vea el resumen, de lo más destacado de la jornada, en el fútbol colombiano:



Lo bueno

Dayro Moreno: marcó doblete en el triunfo de Nacional 3-2 sobre Alianza Petrolera, y alcanzó a Carlos Peralta en la cima de la tabla de goleadores de la Liga. El tolimense llegó a seis tantos y espera pasar derecho para ayudar a levantar al elenco antioqueño.



Invictos: Equidad y Once Caldas, primero y segundo del campeonato, son los únicos que no han perdido ningún partido liguero. Mientras que los aseguradores tienen su arco imbatible, los albos son los de más goles marcados haciendo alusión a su nombre: 11.



Récords: Sebastián Viera se convirtió en el arquero con más goles de tiro libre en Colombia; el portero del Junior llegó a 5 tantos y superó a René Higuita y a Luis Delgado. Por su parte, Ayron del Valle marcó a los 10 segundos (al América de Cali) el gol más rápido en la historia de Millonarios.



Lo malo

América de Cali: fue el único que perdió de visitante y volvió a ser presa de desconcentraciones y falta de definición. Aunque ganas no le faltan, el ‘Pecoso’ Castro, recién llegado, tendrá que trabajar mucho para devolverle la categoría al histórico club escarlata.



No ganan: Huila, Envigado y Leones son los únicos que no conocen el triunfo. Son los tres últimos de la tabla y los dos antioqueños ya sacrificaron a su entrenador. De hecho este lunes la noticia fue el nombramiento de Luis Amaranto Perea como nuevo técnico de los felinos, que tienen pinta de B.



Lo feo

Los hinchas de América: fueron el diablo a las afueras del Pascual Guerrero y presentaron disturbios, después de la derrota 0-2 con Millonarios.

Lo estadístico

Patriotas: ganó su primer partido en la Liga II, goleando 4-0 a Jaguares de Córdoba. Es la primera vez, desde que está en la A, que el equipo boyacense gana por cuatro goles de diferencia; y la segunda que anota 4 goles en Tunja, pues el 22 de julio de 2016 venció 4-1 a Cortuluá.