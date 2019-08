Los movimientos de Ortiz que lo hacen el perfecto delantero azul

Millonarios encontró en José Guillermo Ortiz el delantero que necesitaba y en cuatro partidos él ya celebró siete goles. Son 267 minutos vestido de azul y un promedio de gol cada 38 minutos. ¡Bestial!



Con sus celebraciones, el delantero costarricense está ganando confianza y afecto dentro de la hinchada y es que goles son amores. Pero… ¿Qué es lo que hizo a Ortiz el delantero goleador de Millonarios?

1) La efectividad del delantero es crucial. Ortiz no necesita muchas acciones para anotar. En el recuerdo quedará que en su primer intento de remate en la Liga no le pegó al balón, pero de ahí para adelante la mayoría de sus remates terminaron adentro.



Contra La Equidad tuvo tres remates al arco y los tres fueron al fondo de la red. Contra Cali estuvo desaparecido, pero en el segundo tiempo tuvo dos tiros y los dos fueron gol.



2) Encontró sus socios. Las bandas es el lugar preferido de Millonarios para atacar y por allí alimentan al delantero. Felipe Banguero, Mackallister Silva (dos veces) y Hansel Zapata (tres veces) han sido los jugadores que lo han asistido para ser el goleador del equipo.



3) Su ubicación en el campo. Jorge Luis Pinto buscaba un delantero que se moviera entre los centrales y en Ortiz encontró a su goleador. Todas sus anotaciones han sido dentro del área y aunque siempre está cerca de los centrales, sus movimientos lo hacen ubicarse en los espacios vacíos del campo.

Luego del partido contra Cali, José Guillermo Ortiz contó que “en el primer tiempo me estaba moviendo mal. Los centrales me estaban marcando muy bien. En el segundo él (Pinto) me habló y me pidió que me moviera hacia adelante y eso me dio las anotaciones”.



Y es que ese conocimiento de Jorge Luis sobre el delantero costarricense ha sido crucial. Hace algunos días, el propio entrenador contó que se acercó a Ortiz desde que era un joven y lo llevó a la selección de Costa Rica como ‘sparring’ (jugador que entrena, pero no participa de los partidos).



Héctor Hurrego (DIM), Jhon García (La Equidad) y Richard Rentería (Cali) sufrieron por los movimientos del jugador, pues a ellos siempre les ganó la espalda para quedar frente al arquero rival y en un solo toque mandar el balón al fondo de la red.