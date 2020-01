¿Se preocupa Gamero? Las situaciones que debe solucionar Millonarios

Millonarios empezó pretemporada el pasado tres de enero, con cinco refuerzos a disposición del entrenador Alberto Gamero. Sin embargo, el cuadro embajador no logró negociar algunas renovaciones y jugadores con un buen rendimiento en 2019 salieron del club, por lo que tendrá que reemplazarlos.

El caso de Felipe Jaramillo, quien no llegó a un acuerdo económico sobre su salario con el club embajador, por lo que ahora jugará con América de Cali. Millonarios ya confirmó a Juan Carlos Pereira, sin embargo, este jugador no llegó en reemplazo del nuevo jugador escarlata, por lo que los embajadores tendrán que salir al mercado.



Otro jugador que estaría muy cerca de dejar el equipo azul es Juan David Pérez, quien también iría a América para jugar la Copa Libertadores. Millonarios intentó negociar con Celaya, equipo dueño de los derechos deportivos del jugador, para extender el préstamo pero los mexicanos solo querían venderlo, por lo que lo no logró llegar a un acuerdo.

Además, por pedido expreso, también se estaría negociando la renovación de Eliser Quiñones, quien estaría muy cerca de arreglar con los embajadores para extender su contrato.



Siendo así, Millonarios ahora tendrá que salir al mercado para buscar los reemplazos de Pérez y Jaramillo, o confirmar si usaran jugadores de la cantera en dichas posiciones. No obstante, según palabras de Enrique Camacho en días anteriores, presidente del club, llegarían seis refuerzos y tal vez más en caso de que saliera algún jugador, como ha sucedido.

Por ahora, el equipo de Gamero tiene la vista puesta en los amistosos de pretemporada para disipar las dudas de la hinchada, pues ya cuenta con la mayoría del grupo que enfrentará el 2020.