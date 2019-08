Cambió el juego, no el resultado: lo que mostró Rivera en Santa Fe

Santa Fe se mantiene en su crisis, logró mejorar aspectos ofensivos pero siguió sin poder sumar de a tres y sin anotar gol luego del empate por 0-0 con Patriotas en El Campín.



Harold Rivera tuvo su primer partido y no logró el debut soñado con el conjunto rojo de Bogotá, aunque sí mostró mejoría en su juego.

Lo que cambió:



El primer aspecto es tal vez el más importante. La actitud en un equipo de fútbol no se negocia y los jugadores del cuadro rojo parecían carecer de esta en la era anterior. En este primer partido de Harold Rivera al mando, los futbolistas mostraron actitud y ganas de ir a buscar el partido.



El tema ofensivo es otro aspecto en el que se notó cambio y mejoría. El club cardenal creó más opciones de gol y por lo menos llegó en repetidas ocasiones al arco de su rival; tema que no se evidenciaba con Patricio Camps.



Rivera prefirió jugadores de experiencia y sentó varios canteranos. Así, el DT intentó cambiar el esquema y le funcionó en varios tramos de la cancha. Además, le dio confianza a Dixon Rentería, quien tuvo su primer partido en Santa Fe y fue una de las figuras.



El cuadro cardenal fue ofensivo, presionó y además tuvo posesión del balón. Harold Rivera, con poco tiempo, muestra que puede darle un mejor trabajo al la nómina para salir de la crisis.



Lo que sigue igual:



Aún no hay un jugador que filtre balones y haga llegar el esférico a los delanteros, que tenían que luchar en la parte de arriba.



La falta de gol y desperdicio de oportunidades. Santa Fe es un equipo que crea muy poco y en este partido logró sumar más, pero no las aprovechó y siguió con una pésima definición.



Fallas en la defensa. Leandro Castellanos tuvo varias salvadas, que significaron su arco en cero. Los leones siguen sin tener una defensa sólida y no encuentran la pareja de centrales mientras que los laterales no logran tener una salida clara. Arbelaez se vio quedado en la parte de atrás.