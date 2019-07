Con tareas distintas: así arrancan los técnicos extranjeros de la Liga

En el inicio de una nueva liga en Colombia, un total de cinco extranjeros serán los que estarán al frente de diferentes clubes, quienes buscarán, en algunos casos, brillar pese a ser nuevos en este rol, mientras que en otros, demostrar que su experiencia y lo que han aprendido del fútbol colombiano les permite destacarse.



Lucas Pusineri, Julio Comesaña, Pablo Garabello, Patricio Camps y Alexandre Guimaraes son los nombres de los cinco foráneos que buscan llevar a sus equipos a lo más alto de un certamen que perdona poco los errores y los castiga rápidamente en caso de que los resultados no se presenten, teniendo en cuenta, además, las necesidades de cada equipo.



Con base en ello, analizaremos a qué puede apuntar cada uno, dando por entendido que todos apuntan a ser protagonistas y que lucharán de la mejor manera por conseguir una nueva estrella en el escudo de cada uno de los clubes que dirigen.



Patricio Camps (Santa Fe)

El argentino fue uno de los colaboradores de José Pekerman durante su paso por la Selección Colombia y durante ese paso conoció bien la idiosincrasia del fútbol en el país. Recorrió diferentes lugares en busca de los mejores jugadores para la Selección y ese pasado le dio el recorrido suficiente para tomar las riendas de un equipo necesitado de resultados luego de un pésimo semestre.



Su objetivo principal será consolidar un equipo capaz de pelear de igual a igual con cualquiera y que levante la mala imagen alcanzada el semestre pasado.



Recibió algunos de los refuerzos solicitados, hizo una limpieza del plantel y aunque cualquier triunfo será ganancia, sabe que se necesita mucho más que eso para convencer a los aficionados y a los directivos, quienes quieren volver a la pelea por el título y por las copas internacionales.



Pablo Garabello (Cúcuta)

Este argentino quien también fue de la línea de Pekerman y trabajó tanto con él como con Camps, se enfrentará a su primera experiencia como entrenador con un panorama bastante distinto al del técnico de Santa Fe ya que el descenso apremia y ahí está su primera labor, alejarse de la segunda categoría del fútbol colombiano.



Garabello, a diferencia de Camps, ha tenido mucho más tiempo de trabajo con los futbolistas, situación que le ha permitido mejor adaptación, conocimiento del plantel y oportunidades para el debut. Cúcuta debe realizar una buena campaña si no quiere volver a la B.



Alexandre Guimaraes (América de Cali)

El brasilero nacionalizado costarricense tiene la gran tarea de devolverle al América la sonrisa. Será su primera experiencia en Colombia y se enfrentará a una hinchada exigente que quiere volver a ver al elenco escarlata disputar títulos tanto nacional como internacionalmente.



El club ha soportado el desorden institucional pero no quiere volver a sufrir con el descenso, una imagen que ya luce lejana y distante pero que es difícil ignorar. América es un equipo grande de Colombia y en esa medida los hinchas exigen a los dirigentes y a los jugadores que la situación mejore, por lo que Guimaraes se enfrenta a una complicada misión para la que no cuenta con un plantel de lujo y deberá potenciar a los refuerzos que llegaron.



Lucas Pusineri (Deportivo Cali)

El irregular primer torneo de Deportivo Cali dejó a los hinchas en vilo y sin saber juzgar si lo hecho fue bueno o malo. Sin embargo, el panorama no luce tan favorable para Pusineri, quien más allá de haber llevado al equipo a los cuadrangulares finales de la Liga l-2019, no tendrá refuerzos para la segunda parte y vio como uno de los mejores hombres del club se fue, Camilo Vargas.



La hinchada de Cali también es exigente y las decisiones de los dirigentes no son favorables para enfrentar un certamen complicado y en el que, aunque no se dispute torneo internacional, hay que lidiar con el desgaste de los futbolistas y las lesiones que siempre hacen parte de cualquier plantel.



Julio Comesaña (Junior)

Es el más experimentado del grupo de entrenadores extranjeros. Conocedor como pocos de la Liga teniendo en cuenta sus múltiples experiencias con Junior, al que llegó a final de semestre y lo llevó hasta un nuevo título.



Comesaña debe enfrentar la ausencia de una gran figura como Luis Díaz y de un buen sustituto en ataque como Michael Rangel, pero también contará con la llegada de jugadores de buena proyección como Luis ‘Cariaco’ González y Edder Farías a quienes deberá adaptar al equipo para lograr el mismo rendimiento que en la Liga l-2019.



El colombo uruguayo apunta a construir un equipo unido, de buen juego acorde a lo que pide la hinchada y que sea la base del que enfrentará la Copa Libertadores 2020.